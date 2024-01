Champions, notte di stelle. Egonu sfida il suo passato. Milano aspetta Istanbul

Solo trentadue punti separano l’Allianz Vero Volley Milano dalla qualificazione diretta ai quarti di finale di Champions League. Stasera alle 20 le ragazze del Consorzio non dovranno quindi far altro che rimanere nella scia delle campionesse d’Europa in carica del VakifBank Istanbul, sconfitte con un pesante 3-0 all’andata in Turchia, per poter conquistare la matematica certezza del passaggio del turno, che quindi probabilmente avverrebbe anche in caso di sconfitta in tre set, visto il magro bottino necessario ad evitare il playoff aggiutivo. Paola Egonu (grande ex decisiva per il trionfo dell’anno scorso) e compagne però cercheranno di allungare la loro striscia positiva che dura tra serie A1 e coppe ormai da sedici partite, anche per garantirsi un accoppiamento sulla carta più morbido nella fase ad eliminazione diretta.

Per conoscere il cammino della formazione del Consorzio bisognerà però attendere la fine di tutti i gironi, visto il cervellotico regolamento ancora in essere. Al di là dei calcoli, stasera all’Allianz Cloud si sfideranno due delle più serie candidate al trionfo finale, con Milano (reduce dal big match vinto a Firenze contro Scandicci) che proverà a concedere il bis contro Jordan Thompson e compagne, ormai rassegnate al secondo posto. Coach Marco Gaspari alla vigilia ha tenuto alta l’attenzione delle sue ragazze: "Arriviamo con fiducia a questa sfida, consapevoli però che davanti a noi avremo una squadra abituata a questo genere di partite. Sono le vincitrici delle ultime due edizioni della Champions; hanno grande esperienza a livello europeo e voglia di rivalsa dopo la partita d’andata. Per noi è fondamentale consolidare il primo posto: dobbiamo entrare in campo, come con Scandicci e a Istanbul, cercando di spingere forte in battuta e lavorare bene a muro. In attacco, invece, dovremo cercare di essere liberi di fare bene ciò che sappiamo fare. Vogliamo arrivare primi in un girone molto complicato".

Gli ha fatto eco la capitana Alessia Orro, che una volta raggiunto l’obiettivo potrebbe andare a riposarsi in panchina: "Sarà una gara molto equilibrata ed emozionante. Loro cercheranno di mettere in campo qualcosa di diverso rispetto all’andata: mi aspetto una reazione. Da parte nostra avremo la voglia di vincere davanti al nostro pubblico, che sarà molto numeroso, mostrando quanto stiamo crescendo sia come livello che come voglia di stare in campo. Ripeto: sarà un match molto emozionante e invito tutti i tifosi ad accorrere all’Allianz Cloud".