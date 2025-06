Chemco Puianello sfida Viterbo in gara-2 per la promozione in A2

A caccia della finale. La Chemco Puianello torna in campo oggi pomeriggio alle 18 a Viterbo per gara-2 della semifinali playoff per la promozione in A2.

Le castellesi viaggiano in trasferta con un margine di quindici punti di vantaggio accumulato nella gara di andata disputata domenica scorsa a Puianello, vinta dalla band di coach Giroldi per 62-47.

Una prova di autorità che però non deve far abbassare la guardia contro la squadra che si è laureata campione regionale del Lazio e che oggi è pronta a ribaltare la differenza canestri per volare in finale dove, chi passa, troverà la vincente della sfida tra Cagliari e le bresciane di Pontevico.

A mettere in guardia la truppa gialloblù ci pensa la playmaker Paola Raiola che, domenica scorsa, ha messo in scena la più classica delle partite da ex (per lei tre anni a Viterbo in A2 e settore giovanile dal 2014 al 2017), firmando una prestazione da top-scorer con 18 punti all’attivo nel match di andata. Ironia della sorte, se nell’altra semifinale passasse Cagliari, Raiola si troverebbe di fronte ancora una sua ex squadra, avendo vestito la casacca sarda nella stagione 2020/21.

"Sappiamo che sarà una partita diversa da gara-1 - dice la giocatrice castellese -, ancora non abbiamo fatto niente, dobbiamo mantenere una concentrazione altissima e cercare di aggiustare quello che non è andato bene. Possiamo e dobbiamo fare di più sia in attacco che in difesa se vogliamo portare a casa il risultato. Sarà una battaglia ma ci faremo trovare pronte".

Cesare Corbelli