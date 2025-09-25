Chiara Gambini è stata eletta mvp del torneo organizzato dalla Lega. Il Pink Gen under 16 sorride a San Lazzaro

Segnali di crescita anche dall’universo giovanile femminile della Pallavolo Bologna. La società ha nella squadra di serie B maschile la formazione di punta, composta tra l’altro da elementi che fanno parte delle selezioni giovanili nazionali. Ma all’interno del proprio contesto, riunisce società che operano tanto nel maschile quanto nel femminile, come Yz, Savena, Budrio, Valsamoggia, Solovolley Imola, Crevavolley, Zola Monte San Pietro e Pallavolo Bologna San Lazzaro.

Ebbene, quest’ultima è stata protagonista assoluta del trofeo Pink Gen Under 16, evento organizzato dalla Lega Volley Femminile con 9 formazioni di club di serie A e non in quel di Agropoli. A trionfare è stata proprio la Pallavolo Bologna San Lazzaro. Di più: la società ha fatto incetta di titoli con la palleggiatrice Chiara Gambini nominata all’unanimità mvp del torneo. Inserita nel girone B, Bologna Nel girone B del Torneo Bologna ha battuto in apertura la Bartoccini Mc Restauri School Volley Perugia in un match tirato, per poi superare l’Akademia Sant’Anna Messina, club di A come Perugia. Le ragazze hanno poi regolato in 2 set le padrone di casa Cilento per poi affrontare in finale le abruzzesi di Altino. E qui, il capolavoro. Bologna va sotto, soffre e perde il primo set. Ma non si arrende, rimonta, va sull’1-1 e nel tie break finale mette la freccia, salendo sul gradino più alto del podio e conquistando la coppa. E’ risultato di rilievo.

La Pallavolo Bologna ha fatto un gran lavoro in campo maschile a livello giovanile da diverse stagioni a questa parte, lanciando diversi ragazzi (alcuni, come Dalfiume e Bigozzi, prestati rispettivamente in serie B e A3 all’Anderlini) nel panorama delle nazionali Under, insieme a Imperato, che sarà libero della prima squadra nella stagione alle porte. Ora arrivano segnali dello stesso tipo anche a livello femminile, con la Pb San Lazzaro in grado di superare in una manifestazione organizzata dalla Lega serie A diversi club delle prime due categoria nazionali nella categoria Under 16. E’ un risultato che testimonia un percorso di semina in atto, nonostante l’assenza per ora di una prima squadra di vertice che partecipi alle categorie nazionali. Ma in casa rossoblù ci si riflette in chiave futura, per dare uno sbocco agonistico alle ragazze che usciranno alla distanza. Oltre al Volley Team Bologna, c’è una realtà alternativa che sta crescendo in città in ambito femminile ed è la Pallavolo Bologna. Paradossale ma vero: in un territorio bolognese che non riesce a esprimere una squadra di serie A di volley, esistono 5 società che parteciperanno alla B: Hokkaido (B maschile) Vtb (1 B1 e 1 B2), Fatro Ozzano e San Giovanni. E non è escluso che la Pallavolo Bologna non provi a iscriversi alla corsa in futuro anche in campo femminile.

Marcello Giordano