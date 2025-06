Cip-Ghizzani I’Giglio Castelfiorentino confermata in serie B2: una stagione di impegno e salvezza

La "Cip-Ghizzani I’Giglio Castelfiorentino" si è confermata in serie B2 al termine di una stagione caratterizzata da sconfitte, vittorie e punti presi in gare in cui le biancorosse partivano sfavorite. "La forza di volontà e l’impegno delle ragazze sono stati importantissimi, soprattutto nelle ultime partite in cui fare punti era d’obbligo per mantenere la categoria - commenta l’allenatrice in seconda Elena Furiesi - e la gara finale contro Valdarno è stato il modo perfetto per coronare la salvezza. Sentire il palazzetto che si riempiva del tifo del nostro pubblico è stato incredibile ed è stato uno dei fattori che durante l’anno ha fatto la differenza in tante occasioni. La conferma dopo la promozione dello scorso anno è un traguardo importantissimo soprattutto per le ragazze, che hanno dimostrato nuovamente di meritare questa categoria ed è anche un modo per essere ripagate di tutto il lavoro fatto".

Gli altri main sponsor della stagione erano "Rebon", "Gruppo Eurocar", "Geocasa Costruzioni", coi quali la società festeggia i 40 anni di vita. La parola al direttore sportivo Stefano Campitelli: "È stata un’annata bellissima, sapevamo che sarebbe stata dura ma è arrivato un bellissimo regalo da parte di queste ragazze che hanno dato il massimo tutto l’anno. Gli allenatori hanno fatto un lavoro ottimo sotto tutti i punti di vista e la società ha messo a disposizione tutto ciò di cui avevamo bisogno, a partire da uno staff di alto livello. Adesso ci stiamo godendo questo risultato ma in realtà cominciamo già a lavorare per il prossimo anno, perché la B non ci può accontentare".

Ecco il bilancio del l’allenatore Piergiacomo Buoncristiani: "Il primo anno in serie C ci siamo salvati, il secondo abbiamo centrato la promozione, il primo anno in B2 ci siamo salvati, il secondo vedremo, sempre mantenendo lo stesso blocco di giocatrici con qualche innesto mirato e basta. Ho la fortuna di avere un gruppo fantastico, che si impegna fino alla morte in palestra, che crede in quello che fa e che soprattutto sta diventando consapevole delle sue potenzialità. È stata una stagione lunga e sofferta, e la società non ha mai messo in discussione quello che facevamo, ma ci ha sostenuto sempre".

Della rosa facevano parte le palleggiatrici Barnini e Tofanari, le opposte Sani e Scardigli, le centrali Magherini, Nicosia e Pratelli, le schiacciatrici Del Carlo, Malatesti, Talluri, Tofanari, Zingoni, i liberi Anichini e Picchianti.