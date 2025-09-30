’Città di Santa Croce-Memorial Piero Conservi’. Terzo posto per Emma Villas Codyeco Lupi Siena

Concluso con un terzo posto il torneo internazionale ‘Città di Santa Croce – Memorial Piero Conservi’ per la Emma Villas Codyeco Lupi Siena che nel penultimo atto ha battuto in cinque set i belgi del Vc Greenyard Maaseik in cui milita l’ex palleggiatore biancoblù Finoli. Nel primo set buon avvio dei belgi, 4-9. I ragazzi di Petrella faticano a muro toscano e finiscono sotto 9-16. La battuta out di Nelli consegna il set agli ospiti sul 18-25.

Nel secondo la Emma Villas Codyeco Lupi Siena va di nuovo sotto, 6-9 che presto diventa 8-13. Finoli e Wolters a muro su Matteini, coach Petrella chiama il timeout ma arriva il +10 belga. Benavidez accorcia ma cambia poco, 16-25 e 2-0 per il Greenyard Maaseik. Poi arriva la rimonta toscana: Compagnoni segna l’11-9. I padroni di casa tengono bene e restano avanti, 20-17 fino al 25-21.

Nel quarto set l’inerzia è per il team di casa, 8-5 che presto lievita fino al 15-10. Nelli e compagni fanno la voce grossa, 22-15. Il set si conclude 25-18, 2-2. Nel quinto bene Benavidez e Rocca ma la difesa belga tiene, 8-6. Matteini colpisce, poi Benavidez, per il 10-7. Ancora Benavidez per il primo match point, sprecato con la battuta. Sarà sempre la battuta decisiva: Wolters sbaglia e fissa il punteggio finale sul 15-11 e vale il definitivo 3-2.

Al di là del successo, le indicazioni per Petrella sono buone con i suoi che torneranno in campo domani, al PalaEstra stavolta, per l’amichevole contro San Giustino (A3). "Abbiamo giocato due gare lunghe e combattute – dice il giovane opposto Rocca – che ci hanno fatto spendere tante energie anche perché molto ravvicinate. Sono stati due match in cui abbiamo avuto l’opportunità di mettere in campo ciò che si è provato. Ho cercato di dare il mio contributo subentrando a Nelli consapevole che non è facile sostituirlo, ma ho provato di dare il massimo".

"Dopo le difficoltà iniziali – sottolinea invece lo schiacciatore Matteini – abbiamo iniziato a giocare la nostra pallavolo e si è vista la differenza. Non siamo stati impeccabili, come è normale in questa fase, ma sono contento della rimonta e del risultato perché ripaga il nostro impegno. Dal punto di vista personale credo di essermi sciolto dal terzo set".