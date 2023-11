"CIVITANOVA: La Coppa Italia torna a Bologna per la 46ª edizione"

La Lega Pallavolo Serie A ha annunciato che la Coppa Italia si terrà di nuovo a Bologna, con semifinali sabato 27 gennaio e finale il giorno dopo. Ancora alla Unipol Arena, il palas più grande per eventi sportivi e concerti, il massimo per consentire la maggior affluenza di pubblico possibile (a proposito, per le 3 partite di Supercoppa a Biella sono state 8.500 le presenze). Sarà la 46ª edizione del trofeo e l’8ª organizzata a Bologna negli ultimi 11 anni. La Final Four 2024 vedrà sfidarsi le quattro vincitrici dei quarti in programma mercoledì 3 gennaio, in gara secca sul campo della meglio classificata alla fine del girone d’andata - 26 dicembre - della SuperLega.

Dopo due clamorose eliminazioni di fila nei quarti, sempre per 1-3 contro l’Allianz Milano (avversaria domenica in trasferta per il campionato), la Lube non può più mancare all’importante appuntamento. Orari e programmazione televisiva saranno comunicati prossimamente.

