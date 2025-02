Clai, ecco il nuovo calendario . L’obiettivo è la permanenza in A2

La federazione ha stilato il calendario della seconda fase del campionato di A2: la Clai parteciperà alla poule retrocessione e proverà in tutte le maniere a mantenere la categoria per la seconda stagione consecutiva. Le biancoblù affronteranno queste squadre: Offanengo, Olbia, Como, Tenaglia Abruzzo e Concorezzo. Non ci saranno gare con formazioni già affrontate nella prima fase.

Si parte il 16 febbraio con Clai Imola-Offanengo, il 19 la sfida ad Olbia, quattro giorni più tardi ancora fuori a Como. Il 2 marzo il match interno con la Tenaglia Abruzzo, il 9 Marzo sul campo del Concorrezzo. Poi si va a casa dell’Offanengo (16 marzo), il 23 e il 30 le gare casalinghe con Olbia e Como, il 6 aprile il match in Abruzzo, il 13 la chiusura casalinga contro Concorezzo.

Le squadre mantengono i punti conquistati nella prima parte di campionato, questa la classifica: Offanengo 30; Olbia 26; Como 24; Castelfranco e Clai Imola 19; Casalmaggiore 16; Lecco 14; Mondovì 11; Concorezzo 10; Tenaglia Abruzzo 5. Le ultime tre classificate retrocedono in B1, partecipano ai play out 4a, 5a, 6a, 7a. Questi i successivi accoppiamenti: quarta contro settima e sesta contro settima. Si gioca andata e ritorno, un eventuale spareggio in casa della miglior piazzata. Chi perde il confronto retrocede.

La Clai è quinta come Castelfranco: il primo obiettivo sarà di evitare gli ultimi tre posti, poi provare a superare le pisane e cercare di agganciare Como. Non ci sono ancora notizie sul nuovo allenatore, probabile che si continui con Speek supportato da Massimo Benedetti che è abilitato al ruolo di tecnico; al cubano manca il tesserino.