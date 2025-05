Clai Imola: Chiara Salvatori si unisce alla squadra di coach Bendandi per la serie A2

Il mercato della Clai procede spedito, la società biancoblù vuole costruire in fretta la squadra da affidare a coach Simone Bendandi e ieri ha messo sotto contratto la centrale Chiara Salvatori.

La neo biancoblù è nata a Bologna nel 2003, nelle ultime quattro stagioni ha sempre giocato in serie A2, nel torneo 2024/2025 con la maglia della Trasporti Bressan Offanengo, in precedenza due campionati a San Giovanni in Marignano; mentre nel 2021/2022 era all’Olimpia Ravenna dove era stata guidata da coach Bendandi che ora ritrova in riva al Santerno.

Alla Clai Chiara Salvatori ritroverà anche l’ex compagna Elena Foresi e questo favorirà l’inserimento nel gruppo e creerà subito quell’amalgama per essere subito competitivi fin dalle prime partite. Messo a posto anche il ruolo di terzo centrale, la squadra mercato della Clai seguendo le indicazioni di coach Bendandi concentrerà i propri obiettivi sull’ingaggio di un libero titolare e sul secondo opposto che andranno a completare il sestetto titolare.

Nelle scorse settimane sono arrivate le conferme di Arianna Gambini (libero), il capitano Sofia Cavalli, l’opposto Katarina Bulovic. A queste si aggiunge l’ingaggio della centrale Federica Busolini. Sono state lasciate libere Nicole Drewnick, Eva Ravazzolo, Emma Rizzieri, Sara Stival, Sofia Migliori e Laura Melandri.

Ha smesso di giocare Alessia Mastrilli. Tanti addii per creare un nuovo corso ripartendo dalla serie A2, e nella prossima stagione il campionato sarà ancora più impegnativo rispetto all’ultima stagione. Alcune scelte sono state dolorose, ma da un certo punto di vista anche inevitabili. Il livello sarà più alto e la Clai non vuole farsi trovare impreparata, per questo motivo Massimo Cavalli e Michele De Caria non hanno perso tempo e un po’ alla volta hanno assecondato le richieste del nuovo allenatore Bendandi.

All’appello manca qualche altro colpo che vada a completare in primis il sestetto titolare, in seconda battuta l’intero roster. Già nei prossimi giorni potrebbero esserci delle succose novità.

In questo momento Imola cerca giocatrici relativamente giovani, ma già con una buona esperienza sulle spalle da poter mettere in campo su tutti i taraflex della serie A2. Queste sono le direttive pronte a essere esaudite.