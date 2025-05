Clai Imola: conferme e nuovi obiettivi per la stagione 2025/2026

Sono giorni molto intensi per la Clai Imola, la società del presidente Stefano Mongardi dopo aver messo in panchina Simone Bendandi sta costruendo la squadra in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Cavalli e il team manager De Caria seguendo le indicazioni del neo allenatore, sono a caccia delle giocatrici che possano dare forza al progetto biancoblù. Arrivate le prime due conferme, sul fronte permanenze sono vicine alla riconferma sia la schiacciatrice Katarina Bulovic che la centrale Laura Melandri. Nel planning del club può giocare un’altra stagione a Imola anche l’opposto Sara Stival che è reduce senza dubbio da un ottimo campionato. Questa settimana dovrebbero arrivare gli annunci delle tre giocatrici citate e che andranno a comporre ancora una volta la spina dorsale della squadra ai nastri di partenza dell’annata 2025/2026. Sono invece già certe di rimanere in maglia biancoblù Arianna Gambini e Sofia Cavalli. Sul fronte partenza non giocherà in biancoblù la regista Emma Rizzieri, la regista è stata lasciata libera di accasarsi altrove. Questa casella andrà riempita il prima possibile e probabilmente arriverà una pallavolista d’esperienza già pronta e con una discreta conoscenza della serie A2. Coach Bendandi ha già compilato la sua lista della spesa e di quelle giocatrici che vorrebbe avere in campo, fra questa c’è la schiacciatrice Dayana Kosareva in forza nell’ultimo torneo all’Itas Trentino.

La concorrenza per la Kosareva è importante, sulla schiacciatrice ci si sono diverse società di serie A1, ma pure club esteri e tanti di A2 come la Clai. Prendere Dayana sarebbe un colpaccio vista l’esperienza ed il valore della giocatrice, ma ci sono altri elementi di questa caratura seguiti dalla Clai in vista del prossimo torneo. Altri nomi sul taccuino di Imola che vuole costruire un gruppo più competitivo, per stare nella parte sinistra della graduatoria senza soffrire fino all’ultima giornata di campionato come è accaduto nell’ultimo torneo. Si proverà di fare un passettino alla volta sia sul piano tecnico che dal punto di vista della mentalità. C’è voglia di crescere, di dare soddisfazioni a quella parte della città che è appassionata di volley e si reca alle partite giocate la domenica al PalaRuggi.

Antonio Montefusco