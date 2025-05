Clai Imola: conferme per Arianna Gambini e Sofia Cavalli nel torneo 2025/2026

La Clai comincia a prendere forma. Dopo l’ingaggio del coach Simone Bendandi, la società è partita con le prime conferme del gruppo che sarà in campo nel torneo 2025/2026. La prima conferma è quella del giovanissimo libero Arianna Gambini, la classe 2005 quest’anno si prenderà i galloni di titolare e per lei il campionato che verrà potrà essere un bel trampolino di lancio. Arianna nel torneo 2021/2022 era nel settore giovanile di una società importante come l’Anderlini Modena, ed è li che ha mosso i primi passi e si è formata a livello pallavolistico. Nelle due stagioni successive l’esperienza al Club Italia prima in A2 successivamente in B1, la scorsa estate l’approdo alla Clai dove ha fatto esperienza alle spalle di Alessia Mastrilli che l’ha aiutata a crescere ed essere pronta per il futuro.

La Mastrilli ha smesso di giocare e ci sarà spazio per la giovanissima pallavolista. Arianna è uno dei prospetti più interessanti del volley italiano e sarà la base di partenza della prossima Clai; e nella sua crescita sarà fondamentale la guida di un allenatore come Simone Bendandi.

L’altra conferma, ed è importante per tanti aspetti, è quella del capitano Sofia Cavalli. Sofia è un po’ l’anima di questa squadra da diversi campionati, si è fatta male all’alba dell’A2 e ha passato l’ultimo torneo a guardare le compagne di squadra conquistare la permanenza nel secondo campionato del ranking nazionale. Si è allenata duramente ed è riuscita a esordire laddove aveva portata la squadra nell’annata precedente.

Sofia è tornata ed ora sarà una delle palleggiatrici a disposizione di coach Bendandi, nei mesi che mancano da qui al ritiro estivo serviranno per migliorare la condizione presentandosi al raduno in perfetta forma. Intanto nella sede del club biancoblù si sta lavorando per confermare altre giocatrici, fra queste potrebbe esserci Katarina Bulovic che ha fatto una buona stagione. La schiacciatrice classe 2002 è stata una delle più positive dell’intera squadra, la possibilità di vederla ancora a Imola ci sono, ma non mancano gli estimatori.

Antonio Montefusco