Clai Imola: Giuditta Romano si unisce al team di coach Bendandi

La campagna di rafforzamento della Clai Imola continua. Il club del presidente Stefano Mongardi ha messo sotto contratto la giovane centrale (classe 2003) Giuditta Romano (foto), un altro elemento a disposizione del coach Simone Bendandi dopo gli acquisti delle scorse settimane. L’organico adesso è più o meno completo, manca un ultimo tassello e le trattative sono in dirittura d’arrivo. La neo biancoblù nella passata stagione si è ricavata un ruolo da protagonista in serie B1 con la maglia del Rothoblaas Volano; in precedenza la giocatrice marchigiana ha iniziato la sua carriera da senior con la Calcinelli Lucrezia in serie B2, poi il passaggio al team padovano dell’Aduna Volley, da qui il passaggio in Trentino con la maglia del Volano.

Quello della Romano è un acquisto di prospettiva, una giocatrice che passata la fase di ambientamento, potrà essere utile nello scacchiere di coach Bendandi che ha voluto un roster a sua immagine e somiglianza, fattori che permetteranno alla Clai Imola di alzare l’asticella degli obiettivi strada facendo. Tante le firme arrivate a partire dall’israeliana Polina Malik. Dall’Imoco San Donà è giunta la giovane schiacciatrice Gaia Novello, elemento futuribile che alterna l’attività indoor al beach volley estivo.

Altro rinforzo è Chiara Salvatori che andrà a rimpolpare il reparto centrali, mentre la cabina di regia è stata blindata con l’ingaggio di Elena Foresi. La prima giocatrice ingaggiata, invece, è stata la centrale Federica Busolini.