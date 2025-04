Clai Imola in trasferta decisiva contro Altino per la salvezza in A2

Nell’ultima trasferta dell’anno la Clai Imola giocherà domani (ore 17) sul campo dell’Altino, un viaggio lunghissimo fino a Vasto in provincia di Chieti che vale tantissimo per la formazione allenata da Dominico Speek e Massimo Benedetti. Se Imola vince facendo i tre punti e Casalmaggiore perde, le biancoblù giocheranno in A2 pure l’anno prossimo. Le imolesi devono vincere per mantenere l’attuale quinto posto (quoziente set migliore rispetto a Lecco) che vale la permanenza in categoria al termine di questa seconda fase di stagione. Le biancoblù hanno gli stessi punti del Lecco e devono guardarsi alle spalle da Casalmaggiore che è a sole due lunghezze. Arrivare quinti o sesti significa salvarsi, dalla settima posizione in giù si retrocede. Matematicamente sono già finite al piano di sotto Mondovì, Concorezzo e l’Altino; l’ultimo posto se lo giocano Castelfranco (34), Albese Como (34), Clai Imola (33), Lecco (33) e Casalmaggiore. La gara di domani non deve trarre in inganno, le abruzzesi sono ultime ma nel match d’andata vinsero 3-0 al PalaRuggi. Questo rappresenta una sorta di campanello d’allarme su come bisognerà affrontare la trasferta, in palio oltre ai tre punti c’è una bella fetta di salvezza. Imola è obbligata a non tornare a mani vuote, dovesse arrivare una vittoria con tre punti e una contemporanea sconfitta di Casalmaggiore, le biancoblù conquisterebbe la permanenza in categoria con un turno di anticipo. Ma nulla è scontato: "Adesso è tutto nelle nostre mani – commenta la centrale imolese Eva Ravazzolo – e tutto dipenderà da come giocheremo le ultime due partite. È così da tanto tempo, l’avversario conta sempre ma tanto dipende da quello che facciamo noi in campo. Dopo le ultime vittorie l’umore all’interno del gruppo è sicuramente diverso rispetto a qualche settimana fa, ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Dobbiamo tenere alta l’attenzione perché sia Altino che Concorezzo non hanno niente da perdere e quindi daranno il loro 100% per fare risultato". La gara con Altino vale tantissimo sotto tanti punti di vista: "Sarà una partita faticosa, esattamente come lo sono state tutte le altre. Giocheremo punto a punto e dovremo prestare attenzione ai piccoli dettagli che alla fine secondo me faranno la differenza. Loro, come detto, non hanno nulla da perdere e giocheranno spensierate, mentre noi ci giochiamo davvero parecchio. Dobbiamo andare là e giocare sicure, consapevoli della nostra forza e con una gran voglia di vincere sin dal primo pallone".

Le gare Pool Salvezza: Albese Como-Castelfranco, Offanengo-Casalmaggiore, Concorezzo-Lecco, Olbia-Mondovì.

La classifica: Offanengo 41; Olbia 38; Castelfranco e Albese Como 34; Clai Imola e Lecco 33; Casalmaggiore 31; Mondovì 19; Concorezzo 16; Altino 15.