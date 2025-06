Clai Imola: mercato strategico per la Serie A2 con nuovi arrivi e conferme

Se c’è una cosa che la Clai ha imparato in questi due anni di serie A2, è saper fare il mercato nel momento in cui devono essere fatte le scelte per le giocatrici da mettere in campo. Sia nel 2024 che in questo 2025, la dirigenza biancoblù si è mossa con i tempi giusti per incasellare tutte le tessere da mettere in scena per il prossimo campionato. Nemmeno la metà di giugno è la squadra è stata praticamente fatta, mancano uno due tasselli per completare l’organico da mettere a disposizione di Simone Bendandi (nella foto).

La squadra mercato composta da Massimo Cavalli e Michele De Caria ci sta lavorando e cercherà di chiudere la questione roster nel più breve tempo possibile, questo significa dare a tutte le atlete il programma atletico in vista del raduno che si terrà dopo Ferragosto. Sono state seguite alla lettera tutte le indicazioni del nuovo allenatore, si è. Partiti con le conferme di Sofia Cavalli, Arianna Gambini e Katarina Bulovic. Non sono mancati gli addii importanti che hanno coinvolto Alessia Mastrilli, Irene Mescoli, Sofia Migliorini, Nicole Drewnick, Laura Melandri, Sara Stival, Emma Rizzieri, Eva Ravazzolo. L’ultima giocatrice salutata è Valentina Pomili che non ha rinnovato l’accordo con il club del presidente Stefano Mongardi.

Sul fronte arrivi tante le firme come l’opposta israeliana Polina Malik, che ha già giocato in Italia e non faticherà ad ambientarsi ad Imola. Dall’Imoco San Donà è arrivata la giovane schiacciatrice Gaia Novello, elemento futuribile che alterna l’attività indoor al beach volley estivo. Altro rinforzo Chiara Salvatori che andrà a rimpolpare il reparto centrali, Chiara è bolognese e conosce l’ambiente Clai dove è stata avversaria a livello giovanile.

La cabina di regia è stata blindata con l’ingaggio di Elena Foresi reduce dall’esperienza in A2 con il retrocesso Altino. Nel ruolo di palleggiatrice ci sarà Elena Foresi, voluta da Bendandi che confida molto sul suo apporto per tutto il campionato. La prima giocatrice ingaggiata è Federica Busolini, occuperà la posizione di centrale e con la sua esperienza in serie A2 sarà molto utile per la conquista degli obiettivi stagionali.

Manca ancora qualcosa a livello di organico, la Clai dovrebbe ingaggiare almeno un’altra giocatrice, ma se ci sarà l’occasione giusta, arriveranno due elementi per rendere ancora più completo a livello numerico e competitivo l’organico.