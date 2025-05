Clai Imola: Nuovo corso con coach Bendandi e rinforzi per la serie A2

Il nuovo corso Clai è cominciato con l’ingaggio di coach Simone Bendandi. Da quando l’allenatore ravennate è approdato a Imola, il club ha cominciato a costruire la squadra che sarà al via al campionato di serie A2. Bendandi, con il direttore sportivo Marino Cavalli e il team manager Michele De Caria, sta costruendo il gruppo del domani, e l’obiettivo sarà quello di alzare l’asticella facendo un campionato più tranquillo. La prima giocatrice confermata è stata il libero Arianna Gambini, elemento giovane e buon prospetto per il futuro.

Il club ha confermato anche la schiacciatrice Katarina Bulovic che è stata una delle colonne portanti della salvezza conquistata a maggio. La Bulovic sarà affiancata da una compagna con cui dividere i palloni d’attacco rendendo il gioco biancoblù meno prevedibile e più spumeggiando quando Imola è a rete e può fare punto.

Poi è rimasta Sofia Cavalli, il capitano dovrà recuperare il tempo perduto nell’ultimo campionato a causa dell’infortunio al ginocchio. Cavalli è riuscita a esordire nel giorno in cui è stata centrata la salvezza, utilizzerà questi mesi per mettersi in condizione arrivando al meglio all’inizio della preparazione che comincerà qualche giorno dopo Ferragosto. La società imolese ha lasciato libere Nicole Drewnick, Eva Ravazzolo, Emma Rizzieri e Sara Stival.

Il primo acquisto è la centrale Federica Busolini, nello scorso campionato la Busolini era a Macerata e ha affrontato la Clai nella regular season. Il secondo acquisto è Elena Foresi, classe 2000, che è già stata allenata a Ravenna in A2 da Simone Bendandi. Foresi arriva dalla retrocessa Altino, in precedenza oltre ad aver giocato in Romagna, ha indossato le maglie di Pieralisi Jesi, Valsabbina Brescia, Castellana Grotta e nella passata stagione in Arbuzzo con la casacca di Altino.

Ora a Imola per alzare il livello, per disputare un campionato tranquillo dove la prima meta è la conquista della salvezza. La Fipav ha annunciato la ristrutturazione dei campionati con l’introduzione della serie A3 con l’A2 che scenderà da 20 a 16 formazioni, questo porterà a più retrocessioni nelle prossime edizioni dei tornei.

a. m.