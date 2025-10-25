Clai, operazione riscatto. Bendandi: "Trasferta tosta, ma abbiamo lavorato sodo»

In tre giornate la Clai è stata capace di mettere in cassaforte altrettanti punti, all’appello manca qualcosa, ma c’è tutto il tempo per rimediare e aggiungere mattoni alla strada che dovrà portare alla permanenza in categoria: rimediare già nella sfida di domani con il Talmassons.

L’ultima sconfitta con Busto Arsizio è una sorta di beffa per le imolesi, avanti di 2-0 non sono state capaci portare a casa i tre punti, anzi ne hanno consegnati due alle avversarie. Le biancoblù stanno lavorando in palestra in vista della trasferta sul campo del Talmassons una delle squadre favorite al salto in A1.

"Ci aspetta una trasferta molto difficile – dice il capitano Sofia Cavalli – contro una squadra ben attrezzata in tutti i ruoli che fino a questo momento non ha perso neanche una partita. Noi, invece, veniamo da due gare molto faticose e combattute, la prima vinta contro Offanengo e l’ultima persa con Busto. Dobbiamo ripartire proprio da quanto visto nei primi due set al PalaRuggi dove la squadra ha espresso un gioco davvero di altissimo livello. Serve tenere il buono di quanto fatto per crescere ancora".

Quando perdi una partita come quella di domenica, la medicina migliore è di buttarsi a capofitto nel lavoro da fare in palestra per andare a migliorare quegli aspetti del gioco che hanno funzionato consegnando la vittoria alle avversarie.

Coach Bendandi e il suo staff si sono concentrati sulle corde emotive del gruppo spronandolo a credere nei propri mezzi tecnici, fisici e mentali: "Lo spogliatoio Clai ha lavorato nella gestione dei momenti di difficoltà. Il campionato è lunghissimo e siamo un team capace di ripartire dopo ogni sconfitta senza mai perdere il nostro spirito. Servirà una grande prestazione. Di fronte avremo un’avversaria bella tosta e dovremo dare il meglio di noi stesse facendoci trovare pronti in ogni minimo dettaglio. La sconfitta dell’ultimo turno brucia parecchio per come è maturata e proveremo a riscattarci".

Le squadre saranno in campo domani a Latisana, inizio ore 17.

Le altre gare: Altafratte-Fasano, Busto Arsizio-Offanengo, Modena-Altino, Brescia-Altamura.

La classifica: Altrafratte, Brescia 9; Talmassons 8; Fasano 5; Busto Arsizio, Clai, Altino, Altamura 3; Offanengo 2; Modena 0.