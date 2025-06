Clai pronta per la nuova stagione in serie A2: campagna acquisti quasi completata

La Clai è proiettata verso la seconda stagione in serie A2. In questo periodo il club del presidente Stefano Mongardi è all’opera per costruire il gruppo da mettere a disposizione di coach Simone Bendandi. Sul fronte campagna acquisti sta operando la coppia formata dal direttore sportivo Massimo Cavalli e il team manager Michele De Caria. Il grosso è praticamente fatto, nei prossimi giorni gli ultimi tasselli andranno al loro posto e la squadra sarà praticamente al completo; poi bisognerà attendere il raduno e l’inizio della preparazione previsto intorno a Ferragosto. Come è nelle abitudini imolesi, i passi per la campagna acquisti sono tutti molto attenti: non si fanno follie e si è attenti alle possibili occasioni che il mercato può riservare.

"Sta venendo fuori una squadra interessante e competitiva – dice Michele De Caria –, stiamo allestendo un roster giovane ma allo stesso tempo competitivo con tante atlete che hanno già fatto campionati di livello in A2, altre vengono da esperienze in serie B, poi ci saranno giovani di prospettiva. Vedremo un roster completo sotto ogni punto di vista".

In questa sessione di mercato la Clai ha ingaggiato Gaia Novello, Chiara Salvatori, Elena Foresi, Federica Busolini e Polina Malik sono invece rimaste Katarina Bulovic, Sofia Cavalli, Arianna Gambini: "Per chiudere il roster manca il secondo libero con cui siamo in dirittura d’arrivo, la trattativa è in corso d’opera e speriamo di poterla chiudere a breve. Sul mercato bisogna sempre tenere le antenne dritte per fare le scelte migliori per il club, l’allenatore e il bene della squadra".

Nella passata stagione la Clai si è salvata all’ultima giornata della poule retrocessione: "In primis bisogna capire la formula della prossima stagione, la federazione sceglierà se fare due gironi o un girone unico in base alle squadre che si iscriveranno. Nel frattempo stiamo attendendo gli sviluppi dei play off di serie B1 per vedere quale team salirà dalla categoria inferiore. Il nostro obiettivo primario è fare una salvezza molto più tranquilla rispetto all’ultimo torneo. Vorremmo toglierci delle soddisfazioni, magari partecipando alla poule promozione che garantisce come obiettivo minimo la serie A2 per l’annata successiva. Nessun dramma se non dovesse succedere, ma centrare la permanenza in categoria in maniera comoda è quello a cui ambiamo di più e ci stiamo strutturando per questo".