Clai, Stival carica le compagne: "La sosta ci ha ridato energia"

Domani la Clai comincerà il cammino nella Pool retrocessione per la permanenza in serie A2, le imolesi giocheranno al PalaRuggi (ore 17) con Offanengo che comanda la classifica del girone. Una seconda fase di stagione a cui partecipano dieci squadre, le ultime cinque piazzate del girone A e del raggruppamento B. I dieci team, si sono portati dietro i punti conquistati in regular season e affronteranno in match di andata e ritorno soltanto i club provenienti dall’altro raggruppamento.

Le avversarie delle imolesi saranno Offanengo, Olbia, Albese, Concorezzo e Altino.

Lo stesso accadrà per Castelfranco, Casalmaggiore, Lecco e Mondovì che erano nel raggruppamento della Clai. Le ultime tre classificate della Pool Retrocessione finiscono in serie B1, la quarta, quinta, sesta e settima giocheranno i play out, chi vince si salva giocando in serie A2 pure l’anno prossimo.

La Clai nutre le sue ambizioni salvezza, e lo farà con Dominico Speek e Massimo Benedetti in panchina. Il primo era l’assistente di Nello Caliendo, il secondo il direttore tecnico del club che ha i requisiti regolamentari per poter stare in panchina. Il loro esordio due settimane fa a Lecco ha portato i primi due punti. Il primo avversario è tosto, Offanengo per un solo punto non è riuscita a centrare l’accesso alla Pool Promozione, il tecnico Giorgio Bolzoni ha esperienza e in panchina con lui è affiancato dall’imolese doc ed ex Clai Fabio Collina.

"La sosta – commenta Sara Stival – ci ha permesso di lavorare tanto su noi stesse, sia tatticamente che, soprattutto, per ritrovare quella fiducia che nell’ultimo periodo avevamo un po’ perso. Il gruppo sta rispondendo bene e la vittoria di Lecco è stata davvero fondamentale nel nostro percorso. C’è grande voglia di lavorare ogni giorno per migliorare e farci trovare pronte per questa fase decisiva della stagione. Da qui in avanti vivremo ogni partita come una finale".

Il primo ostacolo da superare è Offanengo. "Sarà una partita complicata, una bella battaglia. Abbiamo già conosciuto il loro grande valore in una gara amichevole giocata qualche mese fa durante la preparazione, poi loro hanno disputato un ottimo campionato e davvero per poco non hanno ottenuto l’accesso alle partite di promozione. Dovremo giocare di squadra per cercare di fare subito punti in questa nuova fase della stagione che sarà impegnativa e soprattutto decisiva".

Le altre gare: Casalmaggiore- Olbia, Concorezzo-Castelfranco, Lecco-Como, Altino-Mondovì.

La classifica: Offanengo 30; Olbia 26; Albese 24; Castelfranco e Clai Imola 19; Casalmaggiore 16; Lecco 14; Mondovì 11; Concorezzo 10; Altino 5.