Clai, una sconfitta meno amara. Un buon punto in chiave salvezza

OLBIA 3 CLAI IMOLA 2 (24-26; 25-14; 25-15; 20-25; 15-9)

OLBIA: Barbazeni 7, Ngolongolo 12, Blasi, Civetta, Partenio 16, Pontemaggi, Korhonen 26, Pasquino 4, Trampus 19, Kogler, Negri, Piredda. All. Guadalupi.

CLAI IMOLA: Pomili 10, Rizzieri, Mescoli, Ravazzolo 7, Migliorini 3, Mastrilli, Gambini, Visentin, Stafoggia, Bulovic 20, Melandri 3, Drewnick, Stival 15. All. Speek-Benedetti.

Arbitri: Adamo e Mannarino.

Nella poule salvezza la cosa più importante è muovere sempre la classifica. Questo obiettivo la Clai l’ha raggiunto nella sfida di Olbia dove è arrivata una sconfitta al tie break, un punto che va a consolidare il quarto posto in graduatoria, le imolesi salgono a 22 punti a 6 lunghezze dalla coppia Olbia e Como (28), e un margine di vantaggio di tre punti sulle quinte: Castelfranco e Casalmaggiore (19). In Sardegna la Clai ha fatto il possibile per vincere, e dopo essersi aggiudicata un combattutissimo primo set terminato 24-26, ha sbagliato quelli successivo dove le sarde hanno preso il sopravvento concedendo solamente 14 e 15 punti alle avversarie. Questi due parziali hanno tolto qualche certezza alla formazione allenata da Speek e Benedetti che è comunque riuscita ad aggiudicarsi il quarto parziale. Mastrilli e compagne erano però andate sotto nella fase iniziale (8-7), poi si è giocato punto a punto fino al 15-16.

Qui è arrivato il break esterno di 1-5, le isolane non sono riuscite a recuperare e Imola ha portato il match al tie break. Un quinto set durato 16’: Olbia ha imposto il ritmo che ha stoppato il primo tentativo di fuga (5-4), è rimasta in scia fino al 10-8, poi è arrivato il break definitivo di 5-1 che ha stroncato ogni speranza biancoblù. Alla fine della poule retrocessione mancano 8 incontri, la squadra biancoblù sta mostrando tanta buona volontà e un gioco in crescita; nelle tre partite con la nuova conduzione tecnica sono arrivati 5 punti un bottino tutto sommato soddisfacente. Domenica la Clai giocherà di nuovo in trasferta, altro match importante, dopo Olbia sarà di scena a Como.

Antonio Montefusco