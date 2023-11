"Clementina Moie Supera l'Ambra Cavallini in 3 Set"

CLEMENTINA MOIE

3

AMBRA CAVALLINI

0

CLEMENTINA MOIE: Pizzichini 6, Dalla Rosa 11, Paparelli 1, Saveriano 4, Ciccolini 5, Stafoggia 10, Usberti 9, Canuti 13, Sposetti 1 (L). Ne Boario, Bastari, Fedeli, Grilli. All. Paniconi.

PONTEDERA: Casarosa, Marocchini 5, Andreotti 5, Donati 12, Roni 7, Meini 2, Simoncini 6, Fenili, Martelli. Ne Casarosa G., Melani. All. Puccini, vice Viviani

Parziali: 25-18, 25-14, 25-23.

ANCONA - Gara sottotono per l’Ambra che concedere troppo alla rivale, sopratutto nell’avvio di gara. La ricezione troppo altalenante e la fatica nel mettere la palla a terra, rendono difficile il primo set. Nel secondo le biancocelesti sono più lucide e ordinate: il confronto diviene più equilibrato (11-13, 13-13) ma poi black-out nella metà campo delle toscane. Coach Puccini fa entrare Fenili e Martelli al posto rispettivamente di Meini e Simoncini, ma la squadra non riesce a sbloccarsi e il team locale raddoppia. Nel terzo l’Ambra non si dà per vinta, buona gestione in attacco da parte di capitan Donati e di Roni che, insieme alle compagne, difendono il vantaggio di 2-3 punti fino a oltre metà del terzo set. Sul 23-23 ace e muro rivale vincenti chiudono la gara.