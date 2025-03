Coach Bellano: "Giusto premio ai nostri sforzi"

La soddisfazione per l’impresa sportiva e per la promozione in serie A1 si legge negli occhi di tutti dopo i primi festeggiamenti in campo. L’allenatore Massimo Bellano si scioglie in alcune considerazioni d’orgoglio: "Questa squadra ha dimostrato di essere ampiamente la più forte del torneo – ribadisce il coach – È da metà girone di andata che siamo primi, nella Pool Promozione abbiamo vinto 9 partite consecutive da 3 punti e non abbiamo mai perso uno scontro diretto durante tutta la stagione. C’è grande soddisfazione per un risultato ampiamente meritato, e ci dispiace per chi alla vigilia del campionato non ci vedeva tra i favoriti. Questo traguardo è frutto del lavoro di tutti, adesso ci godiamo la festa".

Spazio alle giocatrici e a parlare è il capitano Serena Ortolani col microfono per la premiazione come miglior giocatrice del campionato: "Ringrazio le mie compagne e questa fantastica squadra per il premio – le parole dell’ex azzurra – Non è stata una stagione facile, ma ci siamo meritate questo traguardo. A tutti ribadisco: credete nei vostri sogni". Grande soddisfazione a bordo campo da parte di tutte le autorità presenti e di tutto lo staff tecnico. Nei prossimi giorni si dovrà pianificare il futuro. Tante le questioni in ballo, a partire dal palazzetto. Ieri sera si è pure tornati a parlare della possibilità di giocare a Rimini. Ma ci sarà tempo per discuterne. È il momento della festa per l’Omag Mt San Giovanni.

La classifica: San Giovanni 73, Macerata 68, Busto Arsizio, Messina 57, Trentino 49, Brescia 46, Padova 44, Melendugno 37, Cremona, Costa Volpino 35.

lu. pi.