Coach Bendandi, tanti applausi per la Clai: "Ho trovato un gruppo molto disponibile"

La prima settimana di preparazione in casa Clai è andata. Le ragazze imolesi hanno lavorato fino a ieri mattina, saranno libere oggi e domani mattina, la ripresa è prevista per domani pomeriggio dove l’intero gruppo si sottoporrà ad una seduta di pesi.

Da martedì fino a venerdì doppi allenamenti divisi fra pesi, palestra e piscina, mentre sabato mattina il gruppo lavorerà ancora con la palla e i pesi; poi tutti libere fino a lunedì primo settembre dove partirà la terza settimana di lavoro.

Un programma fitto, consono e adatto ad una squadra che deve avvicinarsi al secondo campionato di serie A2 della sua storia. Intanto coach Simone Bendandi fa il punto della situazione dopo aver conosciuto il suo gruppo.

"Questa settimana è andato tutto liscio – commenta coach Bendandi – facendo tutto quello che ci eravamo prefissati, lavorando sul condizionamento fisico e il ritorno nel contatto con la palla. Abbiamo cominciato a mettere qualche situazione tattica in campo. Le cose non potevano andare meglio".

La Clai è una squadra in parte nuova che strada facendo dovrà trovare l’amalgama giusto per presentarsi al meglio alla prima giornata di campionato a inizio ottobre.

"Ho trovato il gruppo molto propositivo e disponibile, con una buona presenza che ha messo in ogni seduta un impegno importante, le ragazze erano concentrate e sono state molto costanti in ogni aspetto di tutti gli allenamenti svolti".

Alle porte c’è già la seconda settimana di lavoro. Tante sedute per conoscersi ancora di più.

"Strada facendo vogliamo aumentare i carichi secondo la programmazione in sala pesi e il condizionamento fisico, lo stesso avverrà nel lavoro in piscina. Nei prossimi allenamenti alzeremo le sedute con la palla, alzeremo la proposta dal punto di vista del gioco, inseriremo molte più parti di campo vero per quello che riguarda l’inizio della gestione delle ragazze che comporranno i vari sestetti. Mi aspetto molto sia dal punti di vista del ritmo e dell’intensità nelle esercitazioni e nei collegamenti dal punto di vista del gioco. Stiamo gettando le basi per la prossima annata, e strada facendo dovremo avvicinarci all’inizio del campionato. Come ho detto in precedenza sono soddisfatto di questa prima settimana, ma pure consapevole che ogni allenamento dovrà essere un passo in avanti".