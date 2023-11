Coach blengini. "Lo spettacolo è garantito»

Nell’angolo di Civitanova è il tecnico Gianlorenzo Blengini a parlare di un match che nasconde sempre insidie e spettacolo e che sarà seguito dal vivo da oltre 4mila persone, un centinaio delle quali provenienti direttamente da Civitanova Marche: "Le partite tra Lube e Modena si presentano da sole – racconta l’ex ct azzurro, argento a Rio 2016 – Giocheremo al PalaPanini, un palazzetto caldissimo, questo favorirà lo spettacolo. Gli spalti pieni sono un bel motore per la parte emotiva e l’adrenalina dei match. Dobbiamo farci trovare pronti in vista di una gara combattuta. Di sicuro sarà necessario giocare con decisione, convinti delle proprie qualità, senza perdere fiducia durante i momenti scomodi. Anche chi vince affronta difficoltà in gara e nelle stagioni". La visione è anche sulla costruzione futura della squadra: "Chi supera le problematiche più in fretta e senza troppi strascichi si spiana la strada per andare lontano. Questo è un aspetto importante per lavorare sulla mentalità".

a.t.