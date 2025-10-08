Coach Ghiselli rilancia le ambizioni del Vtb: "Siamo più giovani. Ma il talento non manca"

L’Italvolley è campione del mondo tanto con la squadra maschile quanto con quella femminile, Bologna ha perso il treno della serie A, dopo la rinuncia seguita alla promozione in A2 del Volley Team Bologna, che aveva vinto campionato e Coppa Italia di B1. Una rinuncia che ha fatto male, ma il tecnico rossoblù Fabio Ghiselli, confortato da un mese di preparazione che ha dato ottimi risultati rilancia.

"Sono fiero di essere stato protagonista dell’anno scorso, in cui siamo riuscite a centrare obiettivi che a inizio stagione sembravano impossibili. Ripetersi è sempre più difficile, ma dico che abbiamo la responsabilità di riprovarci. Magari non ci si riesce, ma se non avessimo voglia di riprovarci non saremmo qua".

Il nuovo Volley Team Bologna si presenta a Palazzo d’Accursio e non si nasconde. Anzi, l’ambizione è manifesta: "Abbiamo una squadra ristrutturata, rispetto alla scorsa stagione, ma una formazione importante, con le conferme dello zoccolo duro composto da Saccani, Taiani, Fucka e Neriotti, la new entry Pinali e tante ragazze di talento da consacrare o lanciare, come Bongiovanni, De Paoli, Sawa. Credo che giocare a carte scoperte e mettersi davanti a convinzioni e responsabilità paghi. Un anno fa dissi che eravamo una Ferrari e che dovevamo solo imparare a guidarla. Quest’anno dico siamo una squadra più giovane e in divenire, ma con tanti cavalli nel motore: possiamo tornare a essere una Ferrari".

Cercherà una nuova promozione, il Vtb: in A3, questa volta, data la ristrutturazione dei campionati. E Ghiselli non risparmia una frecciata al Comune, alla presenza dell’assessora allo sport e al bilancio Roberta Li Calzi, padrona di casa presente insieme al vice presidente del comitato regionale Fipav Andrea Cappelletti, al presidente territoriale Pasquale De Simone.

"Ci meritiamo di più e sono rammaricato che la festa per la promozione in A2 un anno fa si sia dovuta fare a casa mia e non altrove". Proverà a meritarsi la A3 sul campo, aspettando di capire se la società, tra un anno potrà garantire questa volta quanto eventualmente conquistato. Per il momento la società non si sbilancia.

"Si lavora per questo e più avanti faremo considerazioni del caso. Ci muoviamo da inizio estate per provarci, ma ora è prematuro, aspettiamo di vedere come andrà l’anno", spiega il direttore sportivo Marco Generali, presente con il nuovo direttore tecnico, Andres Delgado che sarà il capo allenatore della seconda squadra che parteciperà alla B2. L’inizio dirà molto sulle potenzialità delle rossoblù: sabato l’esordio a Ostiano, formazione con cui nell’ultima stagione si giocò la semifinale di Coppa Italia e alla terza giornata trasferta a Cesena, che un anno fa chiuse al terzo posto e ai playoff. Quest’anno niente playoff: promozione diretta per le prime tre. Bologna vuole esserci e a giorni presenterà la campagna abbonamenti, da 60 euro per la B1, 40 per B2 e 80 per quello cumulativo.