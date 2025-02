Coach Giuliani. "Calendario difficile, ma vogliamo lottare»

Prova a vedere i lati positivi della partita Alberto Giuliani, al termine di un match che inguaia De Cecco e compagni pensando alla classifica e ai prossimi impegni, difficili. "Due squadre con numeri molto simili, mi aspettavo una partita di questo tipo – racconta il coach della Valsa Group –. Il rammarico è non aver sfruttato il modo in cui abbiamo recuperato il quarto set e il seguente vantaggio nel quinto, non siamo riusciti a prenderci la vittoria: brava Cisterna a batterci".

Come detto però Giuliani vede anche spiragli di ottimismo dopo la sconfitta: "Lati positivi? La rimonta del quarto set mi è piaciuta molto, significa che i ragazzi hanno carattere". Alla domanda su come ripartire, Giuliani non nasconde le difficoltà di un calendario che adesso vede i gialloblù che ospiteranno Civitanova prima di andare a far visita a una Padova che ha assoluto bisogno di punti, soltanto due lunghezze sopra alla retrocessione oggi: "Si riparte dall’allenamento – chiude Giuliani – dall’aspirazione a migliorare. Abbiamo un calendario che si fa molto difficili ma vogliamo esserci e vogliamo lottare".

Accanto a Giuliani anche Paul Buchegger, secondo miglior realizzatore dell’incontro dietro Vlad Davyskiba ma come tutta la squadra incostante durante l’arco del match, con tanti punti all’attivo ma anche alcune murate sanguinose subite in momenti decisivi dell’incontro: "Non siamo riusciti a trasformare alcuni punti – racconta l’opposto austriaco – e nei fatti quello è stato l’aspetto che ci è costato la partita. In un match così, con tutti i set combattuti tranne il secondo, contano pochi palloni e alla fine dei conti quei pochi palloni li ha giocati meglio Cisterna. Soltanto per due set abbiamo giocato bene davvero, ma anche nel quinto, dove eravamo partiti meglio, alla fine le occasioni sprecate ci hanno condannato a una sconfitta che ci farà tornare a lavorare in palestra consci del fatto che dobbiamo migliorare".

a.t.