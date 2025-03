Coach Giuliani e Federici. "Il nostro livello è cresciuto moltissimo»

É un coach Alberto Giuliani positivo quello che commenta la sconfitta per 3-1 nella gara d’esordio dei play off: "Abbiamo giocato bene tutti i primi tre set e quello che mi ha fatto piacere é che siamo riusciti a giocare alla pari di Perugia senza forzare oltremodo il servizio, con una battuta discreta ma non forzatissima appunto. Chiaro che di fronte c’è una squadra importante, che può metterci in difficoltà, lo abbiamo visto nel quarto set". Modena però ha acquisito la consapevolezza di poter lottare fino in fondo? "Il nostro livello é cresciuto moltissimo, bisogna vedere se sarà sufficiente per battere una Perugia che anche quando gioca peggio di noi pesca Giannelli al servizio, per esempio, e risolve i problemi. Infine Giuliani parla del tifo per il match a Modena e si toglie un sassolino dalla scarpa: "In gara 2 mi auguro anche che il PalaPanini possa spingerci perché i nostri ragazzi se lo meritano e ho sentito qualche parolina qui che non mi è piaciuta tanto".

Accanto a Giuliani a parlare é stato Filippo Federici: "Sicuramente una grande partita, combattutissima, ma ci vorrà almeno un giorno per capire cosa sia successo - il commento del libero gialloblù - in questo momento prevale il rammarico per il secondo set perché lo avevamo recuperato con una grande prova, un atteggiamento combattivo giusto. Lavoreremo per aspettarli in casa agguerriti come lo siamo stati qui a Perugia". Sull’ambiente caldo trovato al PalaBarton Federici non si scompone troppo: "Sì, sicuramente il pubblico é un settimo uomo per loro, ma come lo è per noi al PalaPanini. Intanto faremo del nostro meglio in gara 2 per portarci dietro questo spirito e galvanizzare la nostra gente". Un match che può deludere, quello di ieri pomeriggio, ma anche conferire una consapevolezza in più: "Sulla carta ci sono i pronostici poi però la palla è tonda e se giochiamo così possiamo vincere con tutti. Sperando di avere un clima caldissimo domenica prossima".

Alessandro Trebbi