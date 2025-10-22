Coach Giuliani. "Il livello del nostro servizio è andato calando. Non abbiamo più ritrovato la concentrazione»

Un Alberto Giuliani tutto sommato abbastanza indulgente coi suoi ragazzi quello che affronta i microfoni dopo la sconfitta per 3-2 maturata all’Allianz Cloud di Milano, un risultato che è giunto dopo un inizio in scioltezza che ha lasciato però il passo a una lotta davvero estenuante.

Il coach di Modena addita la battuta e la ricezione su battuta float come responsabili del calo netto di Modena, rendendo però meriti ai rivali dell’Allianz capaci di una poderosa, e poco immaginabile, rimonta. "Diciamo che siamo scesi un pochettino in quello che è il nostro fondamentale migliore, cioè il servizio – l’analisi di Giuliani dopo l’ultimo punto della partita – e pian pianino ci siamo anche incastrati in cambiopalla su qualche giro di battuta float. Questo ci ha tolto un po’ di concentrazione, una concentrazione che non siamo riusciti a riprendere al cento per cento durante il resto del match. Il tutto al netto di una Milano che è cresciuta".

La squadra è giovane, ha bisogno di costruirsi e amalgamarsi, ma il coach di San Severino Marche non utilizza l’età come giustificazione per il vistoso calo dei suoi dal terzo set in avanti.

"C’è stato un calo – continua il coach di Modena Volley – di tutta la squadra, non credo sia attribuibile alla gioventù. Piuttosto credo sia cresciuto il loro opposto (Ferre Reggers, ndr, alla fine top scorer dell’incontro) assieme a tutta la loro fase di cambiopalla. Teniamo sempre presente che non giochiamo contro noi stessi ma contro avversari che sono forti".

All’interno della partita un piccolo ‘giallo’ sul rosso dato alla panchina di Modena quando il quarto parziale era sul 25-25, quindi in uno dei momenti topici del match, per un infrazione sul numero di stranieri (era stato chiamato sul cubo del cambio Arthur Bento, che però non poteva entrare proprio per rispetto della regola sugli italiani in campo): "C’è un problema di numero di stranieri, però sono convinto che il cambio non doveva essere accettato, non c’era un ‘fallo’ nostro. Quando il problema è il numero di stranieri in campo, il tavolo non può accettare il cambio, quindi non capisco il cartellino rosso".

La domanda delle domande è allora come ripartire, dopo una sconfitta del genere: "Si riparte come sempre – conclude Giuliani – coi tanti ragazzi di talento che abbiamo in rosa, cercando di incrementare il livello mentale durante l’arco di tutta la partita".

Alessandro Trebbi