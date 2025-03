Coach Giuliani. "Una squadra continua. Quello che volevamo»

MILANOUn coach Alberto Giuliani già concentratissimo sulle prossime sfide contro Perugia analizza la bella vittoria contro Milano, un match nel quale Modena ha dominato per due parziali e ha reagisto d’impeto nel terzo, trascinata anche da individualità che nella stagione hanno generalmente trovato meno spazio: "Abbiamo provato a fare qualcosa di nuovo invertendo gli schiacciatori e il resto dei cambi causati da problematiche fisiche. Hanno tutti risposto bene, un bel premio anche al lavoro di Gollini, che si è impegnato ed è cresciuto molto. Ho visto una squadra continua, che è quello che cercavamo. In battuta? Abbiamo fatto altre gare su questo livello, con Buchegger che è uno dei migliori in questo campionato e Davyskiba che come braccio non è secondo a nessuno". Due parole su Uriarte ("non abbiamo molto tempo, quale miglior prova di giocare palle che scottano in un doppio cambio? È un palleggiatore che sa quello che fa"), una nota per spiegare l’ottima vena di Buchegger ("è entrato sempre da fresco, senza tutta la partita sulle gambe, con una brillantenzaa che non sempre può avere, si è visto") e poi l’attenzione del coach si sposta sui play off contro Perugia: "I nostri cari vecchi amici, non devo presentarli certo io. Noi dovremo fare il massimo, qualcosa di eccezionale per meritarci di andare più avanti nella serie".a.t.