Coach Giuliani. "Viste parecchie cose positive. Fuori la voglia di fare bene»

È un Alberto Giuliani (foto) tutto sommato positivo quello che guarda al match di domani con Monza, una partita già molto importante, da vincere ma anche nella quale crescere ancora come squadra e come individualità. Il Vero Volley può essere un buon trampolino di rilancio per la Valsa Group che ha un punto in classifica ma il rammarico di come sia andato a Milano. Giuliani scherza ("beh, ho detto di sbagliare meno battute, facile no?") ma poi mette subito nel mirino la prossima sfida e soprattutto l’obiettivo di crescere prima di tutto dalla propria parte del campo, e poi eventualmente osservare gli avversari e memorizzare le tattiche. Il tutto davanti a un PalaPanini che avrà 2.100 abbonati a spingere.

Giuliani, come è andato il post partita di Milano?

"Cosa ho detto ai ragazzi alla fine della partita? Una cosa scontata, ‘sbagliamo meno battute’. Però so benissimo che non funziona così, è molto complicato nell’eccitazione della gara, nel voler essere protagonisti".

Quindi come si fa?

"Gestire un fondamentale anche mentale e non solo tecnico come quello della battuta non è semplice. Ci sono regole che ci diamo per essere più continui". Con Monza cosa vuole vedere in campo?

"Vorrei vedere lo spirito, l’atteggiamento, la voglia di fare bene ciò che abbiamo preparato in allenamento. In questo momento facciamo molta più attenzione a quella che è la nostra parte di campo rispetto allo studio tattico dell’avversario: questo anche solo per una questione numerica, non ci sono molte partite su cui conoscere i nostri avversari e quindi dobbiamo pensare soprattutto alla nostra crescita".

Purtroppo è arrivata una sconfitta, ma lei ha visto cose buone a Milano?

"Parecchie: ad esempio la nostra costanza in cambiopalla, fase di gioco nella quale siamo stati molto solidi, o le percentuali d’attacco che sono state alte. C’è da lavorare su tutto il resto". All’Allianz Cloud una linea di ricezione nuova, con Perry spesso a prendersi anche responsabilità non sue...

"Il nostro libero è abituato a giocare così, a prendersi le zone di conflitto e noi vogliamo che sia ancora e sempre così".

Che PalaPanini si aspetta?

"La prima partita dell’anno in casa è sempre un’occasione particolare, anche noi abbiamo voglia di scoprire come sarà. Mi auguro che anche il pubblico di Modena la viva così".

Alessandro Trebbi