Coach Luca Cei celebra il trionfo e la promozione in Serie B

Ha tanto da dire coach Luca Cei dopo questo trionfo e sono tutte parole al miele per i suoi ragazzi. "Abbiamo fatto una seconda parte di stagione eccezionale – sottolinea il tecnico lucchese –. Siamo arrivati in finale playoff partendo da settimi in classifica e vincendo su campi difficili e complicati. I ragazzi sono stati incredibili. Abbiamo messo insieme un gruppo a settembre con tante provenienze diverse e siamo andati in difficoltà quando ad inizio anno tutti ci davano per favoriti ma siamo rimasti pazienti, abbiamo sistemato alcune cose che non funzionavano e alla distanza siamo venuti fuori con il sostegno di tutto l’ambiente. Ci tengo a ringraziare i ragazzi perché mi hanno regalato una grandissima gioia. Non solo a me ma a tutto il movimento e soprattutto a loro stessi".

"E’ felicità pura – gli fa eco il presidente Alessandro Maneschi –. Diciamo che con la promozione in serie B e la vittoria del campionato regionale con la nostra Prima Divisione si è chiuso un cerchio. E’ stata una stagione ricchissima di successi, anche con le giovanili; un’annata che rimarrà indelebile nelle nostre menti. Sapevamo che contro il Torretta non sarebbe stata una passeggiata. C’è voluta gara-3 per stabilire la vincitrice. Ora ci attenderà un campionato nazionale che era da tanto tempo che non facevamo. Avremo tante trasferte più lunghe, troveremo società forti che fanno questa categoria da una vita. Siamo, comunque, dove volevamo essere e faremo di tutto per restarci. Logicamente sarà un campionato più gravoso anche a livello di costi e speriamo che la città ci dia una mano in questo senso. Sono tutte cose, comunque, alle quali penseremo soltanto fra qualche giorno. Adesso lasciateci godere il momento".

Gianluca Bondielli