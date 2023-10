Coach Petrella può esultare: "Ma la classifica non conta"

VERONA

Un Francesco Petrella provato quasi quanto i suoi giocatori in campo dopo due ore e mezza di battaglia, non nasconde la felicità per una vittoria che per qualche ora ha proiettato Modena in testa alla classifica con un tecnico modenese in panchina. Anche se i punti in graduatoria ora non contano, nella testa del tecnico gialloblù: "In testa alla classifica? Sì, ma adesso conta il giusto. La guarderemo tra qualche partita, prima dobbiamo imparare a conoscerci". Il discorso di Petrella parte da una nota a margine: "Per prima cosa voglio ringraziare il mio staff medico e fisico perché la settimana è stata difficile e hanno tutti fatto un super lavoro per mettermi a disposizione la squadra nella migliore condizione possibile. Bruno ha avuto difficoltà per tutta la settimana, i ragazzi rientrati dalle nazionali come è ovvio avevano qualche affaticamento in più, ma erano tutti in grado di dare il contributo. Se sono stati attaccati al match è merito dello staff, se abbiamo vinto è merito dei giocatori e del fatto che abbiamo parlato tanto". Poi il tecnico inizia a parlare del match: "La squadra ha carattere. Tornare dentro da sotto 2-0 in un campo difficile come Verona vuol dire avere attributi e personalità. È qualcosa che stiamo scoprendo di noi stessi. Poi dal punto di vista tecnico è una squadra nuova, giovane, è normale avere alti e bassi importanti, ma rispetto a Milano i nostri ‘buchi’ sono stati meno profondi secondo me, c’è stato un salto di qualità rimanendo attaccati anche quando non giocavamo bene. Abbiamo bisogno di allenarci". Sulla rimonta del quarto parziale nessuna sopresa, la SuperLega è così e Modena è squadra che ha caratteristiche per invertire l’inerzia dei match: "La partita sembrava persa? Beh, è il bello del nostro campionato, con risultati che si ribaltano da un set all’altro. Per questo bisogna sempre rimanere lì, sull’8-4 del quarto set avevamo subito in ricezione, io ho solo detto ai ragazzi che anche noi avevamo la battuta". Petrella si concentra su Tommaso Rinaldi: "Ha giocato una partita eccezionale in attacco, attenta in ricezione, fondamentale nel quale gli sto chiedendo cose che non aveva fatto prima. È stato bravo a entrare da fuori, così come Sanguinetti. Nel quarto set la carica finale ce l’hanno data i vecchi, Bruno, Juantorena e Stankovic".

Alessandro Trebbi