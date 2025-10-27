Codyeco, esordio ok in casa. Battaglia al PalaParenti

EMMA VILLAS CODYECO 3 SVILUPPO SUD CATANIA 0

EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA: Hoff 4, Benavidez 5, Ceban 6, Nelli 18, Randazzo 18, Compagnoni 0, Baldini (L), Piccinelli (L), Mastrangelo 0, Bragatto 2, Bini 0. N.E. Rocca, Matteini, Maletaj. All. Petrella.

SVILUPPO SUD CATANIA: Pinelli 1, Basic 6, Volpe 4, Nwachukwu 13, Marshall 4, Balestra 4, Cottarelli 2, Gitto 0, Caletti (L), Gasparini 5, Feri 2, Carbone (L). N.E. Torosantucci, Parolari. All. Montagnani.

Note: Successione set: 25-18; 25-18; 25-22. Arbitri: Nava e Manzoni. Durata set: 27’, 30’, 34’. Totale: 91’. Spettatori: 500.

La Emma Villas Codyeco Lupi Siena si impone per 3-0 sulla Sviluppo Sud Catania, bagnando con un netto successo la prima gara interna, riscattando la sconfitta in quel di Pineto. I tre set sono stati combattuti e l’opposto di casa Gabriele Nelli è stato il miglior realizzatore dell’incontro mettendo a segno 18 punti con ben 5 aces. L’attaccante non è stato il solo a mettersi in mostra, visto che anche gli altri atleti in casacca rossoblù si sono mossi bene. L’atteggiamento è stato costante per tutto l’arco della gara. La secca sconfitta di Pineto alla prima giornata è stata così riscattata. I toscani hanno chiuso stavolta con lo stesso risultato per 3-0 in proprio favore. Il tecnico Petrella ha schierato la formazione-base con: Hoff-Nelli, Ceban-Compagnoni, Randazzo-Benavidez e Piccinelli libero. I siciliani hanno risposto con: Pinelli- Arinze, Volpe-Balestra, Basic-Marshall di banda. Marshall (48 anni), atleta caraibico ben conosciuto nella cittadina conciaria per i suoi precedenti da avversario dei "Lupi", ha messo a segno soltanto 4 punti.

Marco Lepri