Codyeco Lupi chiude prima nel girone D: pronti per i play-off promozione in A3

La Codyeco Lupi ha chiuso al primo posto, nel girone D della serie B, la stagione regolare 2024-25. I santacrocesi hanno superato, per il miglior quoziente set, il Camaiore, che ha chiuso anch’esso la sua corsa con 67 punti all’attivo, gli stessi dei conciari. Da sabato prossimo le squadre allenate da Pagliai e Francesconi, prima e seconda, si butteranno nella lotta dei play-off per la promozione in A3. Sabato scorso, sia la Codyeco Lupi che il Camaiore, hanno superato rispettivamente per 3-0, tra le mura amiche, due squadre già retrocesse: Firenze Volley e VV.F. Marconi di Reggio Emilia. Al terzo posto, con 62 punti, si è classificato il Sassuolo ed al quarto Grosseto con 55. Poi tutte le altre. La Codyeco ha chiuso la pratica fiorentina con i seguenti parziali: 25-14, 25-17, 25-21. La partita è stata la classica di fine stagione, quasi una pratica per i biancorossi, vista la differenza dei valori. Ciò nonostante, gli errori tecnici, nelle file di casa, sono fioccati, soprattutto nel terzo parziale, quando sono stati inseriti i più giovani. A quel punto, secondo prassi, palla a capitan Colli, affidandosi alle qualità di Leonardo, il principale artefice della cavalcata, fino a questo punto della stagione. Da sabato inizieranno gli spareggi. Il primo avversario della Codyeco sarà il Mirandola, dominatore del girone C con due solI Ko e 76 punti all’attivo. Se, nel doppio confronto con i modenesi, le cose andranno bene, sarà subito serie A3, altrimenti i biancorossi, disporranno di un’altra possibilità contro un altro avversario, sulla carta meno temibile. Il Gruppo Lupi Pontedera ha concluso la sua faticosa annata sportiva cedendo in casa per 3-0 al Grosseto. Questi i parziali: 26-28, 9-25, 22-25. Hanno perso di nuovo anche i castelfranchesi della Toscana Garden Arno, regolati per 3-1 in Liguria dal Cus Genova. Il team di coach Piccinetti ha vinto il primo set (21-25) ma non ce l’ha fatta a contrastare la rimonta dei padroni di casa, i quali si sono rivelati come una tra le sorprese della stagione. L’Arno ha concluso al nono posto, mantenendo la categoria, dimostrandosi particolarmente ispirato nella parte centrale del campionato.

Marco Lepri