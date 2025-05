Codyeco Lupi e Camaiore ai play-off promozione, Sassuolo fuori dai giochi

Play-off promozione certi per la Codyeco Lupi. Questo ha stabilito la penultima di campionato in virtù del successo per 3-0 della capolista sul campo del fanalino di coda Inzani Parma. Questi i parziali: 9-25; 23-25; 12-25. Insieme ai santacrocesi accede agli spareggi il Camaiore, 64 punti come i conciari, ma secondo, per il quoziente set. I versiliesi si sono imposti per 3-0 a Cecina. Tagliato fuori dal discorso play-off il Sassuolo (59) sconfitto per 3-0 a Grosseto. Sabato prossimo per l’ultima giornata: i biancorossi di Pagliai ospiteranno il Firenze Volley, mentre Camaiore riceverà i pompieri reggiani. A Parma, dove capitan Colli e compagni, sono stati seguiti per l’ennesima volta, nell’arco del campionato, dai loro sostenitori più convinti, non c’è stata partita sia nel primo che nel terzo set, vinti con punteggi netti. Diverso l’andamento nella seconda frazione con i ducali più intraprendenti. Pagliai, vista la netta differenza di valori, ha colto l’occasione per far giocare tutti gli effettivi a sua disposizione. Per una volta ancora, capitan Colli ha trascinato la squadra segnando ben 19 punti, certificando - se ce ne fosse stato bisogno - che questo è stato il "suo" campionato e, che, se i Lupi saliranno in A3, lo dovranno in gran parte a lui. Dietro Colli, l’opposto Da Prato (9), e di seguito i centrali Simoni e Caproni (6), Pahor, Mignano e Matteini (3) e via via tutti gli altri. La squadra prosegue nel suo cammino, incurante di quanto si vociferi sempre più in giro, facendo in pieno il proprio dovere. Manca poco per chiudere il cerchio (stagione regolare e play-off) e poi riposo meritato per tutti. Per Castelfranco, invece, nuova sconfitta (1-3) in casa con i reggiani del San Martino in Rio. Ai biancoverdi non escono dalla spirale negativa dell’ultimo periodo. Questi i parziali: 22-25; 21-25; 25-20; 18-25. Sabato prossimo, Fantauzzo e compagni, chiuderanno il campionato a Genova. Hanno riposato i pontederesi del Gruppo Lupi che, concluderanno, sabato al PalaMatteoli, col Grosseto.

Marco Lepri