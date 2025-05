Codyeco Lupi Santa Croce domina Firenze Volley: 3-0 e addio alla serie B

Codyeco Santa Croce

3

Firenze Volley

0

CODYECO LUPI SANTA CROCE: Colli 8, Simoni 8, Da Prato 14, Caproni 10, Mignano 1, Pahor 3, Matteini 2, Maletaj 1, Bini L., Civinini, Camarri, Baldini, Attuoni. All. Pagliai.

FIRENZE VOLLEY: Coletti G. 12, Braito 5, Coletti A. 7, Nuti 2, Poltronieri 1, Baldanzi L. 4, Pontillo 1, Mazzinghi 1, Ceccherini L., Baldanzi G., Tung, Gasser. All. Giglio.

Arbitri: Bruttini e Gennari.

Parziali: 25-14, 25-17, 25-21.

Il Firenze saluta la serie B con una prevedibile sconfitta in casa della capolista Santa Croce sull’Arno. I fiorentini, da tempo retrocessi, ma sempre orgogliosamente determinati contro ogni avversario, chiudono una stagione difficile al terzultimo posto. Con i quotati santacrocesi, la squadra del capoluogo regionale ha offerto una prestazione più che dignitosa ed il tecnico Giglio ne ha approfittato per utilizzare tutti i giocatori. Ci sono, dunque, buone basi per ripartire con fiducia il prossimo anno, dopo aver fatto un’importante esperienza in questa selettiva categoria.

Ma. Fi.