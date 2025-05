Codyeco S.Croce domina Stadium Mirandola nei playoff promozione Serie A3

codyeco

(25/19 25/20 25/22)

CODYECO S.CROCE: Colli 22, Simoni 2, Da Prato 11, Pahor 2, Caproni 7, Mignoni 1, Bini (L1), Civinini 9, Matteini, n.e. Baldaccini (L2), Maletaj, Camarri, Baldini, Attuoni; all.: Pagliai.

STADIUM MIRANDOLA: Antonaci 9, Sitti, Maletti 8, Rustichelli R. 4, Albergati 11, Reyes 8, Catellani (L1), Brodolo, Scaglioni, Flemma, Zanetti, n.e. Bevilacqua, Rustichelli M. (L2); all.: Bicego.

Arbitri: Di Gaetano Tecla Veronica – Argirò. Note: Durata set 25’ 30’ 30’ per un totale di 85’. Codyeco 45 su 75 (B.S. 14, Vinc. 1, Muri 6, E.P. 5), Stadium 40 su 61 (B.S. 15, Vinc, 4, Muro 4, E.P. 15).

Partono malissimo i playoff promozione per la Serie A3 della Stadium Mirandola, che rimedia una severa, e molto pericolosa, sconfitta in Toscana: che la Codyeco fosse squadra scomoda si sapeva, ma che i gialloblù dovessero soffrire come hanno fatto in attacco, era fattore decisamente meno prevedibile, ma che alla fine ha la differenza, con i mirandolesi condannati anche dai propri numerosissimi errori, praticamente dieci per parziale. Con una simile zavorra, pur con una buona ricezione che permetteva a Sitti di variare spesso il gioco, la Stadium ha finito pian piano per cedere anche sul piano emotivo: "Sapevamo che fossero una squadra molto fisica – conferma Roberto Bicego, allenatore della Stadium – con gente come Colli e Da Prato che a questo livello sono un lusso, ma alla fine a condannarci sono stati i tropi errori, e le difficoltà degli schiacciatori: adesso dobbiamo puntare tutto sulla partita di ritorno, dove ritengo ci sia margine di recupero, anche se non possiamo permetterci il minimo errore". Ora la promozione diretta per la Stadium passa da una vittoria 3-0 o 3-1 della gara di ritorno domenica prossima al PalaSimoncelli, e dal successivo successo nel Golden Set, ma i precedenti non incoraggiano Albergati e compagni, che forse saranno costretti a giocarsi il tutto per tutto nella finalissima di recupero.

Riccardo Cavazzoni