Colle Volley sconfitto 3-1 a Livorno: rimonta mancata nelle semifinali playoff di serie C

Sfortunato negli esiti il primo atto delle semifinali playoff della serie C di pallavolo, per il Colle Volley. Nell’andata, disputata a Livorno, nonostante la buona prestazione, la squadra valdelsana allenata da Alessandro Calosi è stata sconfitta per 3-1. Ai fini della vittoria non è bastata al team colligiano la netta affermazione nel set di apertura. Purtroppo il secondo, fra amnesie ed errori, ha visto il successo agevole del sestetto locale.

Nel terzo il Colle Volley si è trovato sul 24-20, ma la possibilità di un nuovo vantaggio nel conto dei set è naufragata per effetto della rimonta labronica sul 30-28. Uno scenario praticamente in fotocopia nel quarto set: il rassicurante 22-17 non è stato sufficiente per portarsi in parità sul 2-2 al Colle Volley, che ha di nuovo conosciuto il ritorno del collettivo tirrenico abile a imporsi sul 25-23.

La valida prestazione, seppur con qualche rimpianto per le circostanze favorevoli non sfruttate al meglio, offre ancora al Colle Volley l’opportunità per un riscatto. Sabato è in programma la partita di ritorno a Colle. Un match nel quale il gruppo vorrà dimostrare di possedere ancora delle chance per andare avanti nel percorso relativo alla promozione. Un cammino che resta impegnativo, ma che vede tuttora il Colle Volley deciso a far valere le sue chance per cercare di centrare un traguardo prestigioso.

Nell’arco della stagione, del resto, il Colle Volley in tutte le sue componenti ha dimostrato maturità e forza di volontà nel lavoro da svolgere, sia sul rettangolo - davvero di spessore il rendimento degli atleti, fin dalle iniziali battute della regular season - che nei comparti tecnico e dirigenziale.