Colombiera buon esordio. A Lavagna ko a testa alta

Admo Lavagna

3

Volley Colombiera

2

(25-13; 23-25; 22-25; 25-21; 15-12)

ADMO LAVAGNA: Brigardello. Campodonico, Ghiozzi, Grosso, Lenzi, Malatto, Passarelli, Podestà, Testini, Trovini, Vanti, liberi Pescio e Canelli. All. Garibaldi

VOLLEY COLOMBIERA: Brizzi, Pescetto, Martinelli, Lottici, Vinciguerra, Ciappei, Carrozzo, Micheloni, Sozzi, Figoli, Bruno libero. All. Carli. Dirigente accompagnatore Roffo.

Arbitro: Sabato

LAVAGNA – Buon esordio, nonostante la sconfitta al tie-break, del Volley Colombiera nella prima uscita stagionale in Coppa Liguria femminile girone D contro un Admo Lavagna rinnovato rispetto alla scorsa stagione. Nel primo set le spezzine sono scese in campo un po’ contratte, subendo la squadra locale a livello tecnico e di atteggiamento. Dal secondo parziale le ragazze di Carli si sono sciolte ed hanno reagito, ottenendo buoni picchi di gioco misti a qualche imprecisione di troppo e riuscendo a ribaltare il punteggio e a portarsi in vantaggio 2-1. Nella quarta e quinta frazione la stanchezza ha influito sui numerosi errori commessi, anche se le giallonere hanno lottato sino all’ultimo punto. A spuntarla alla fine sono state le padrone di casa che con si sono aggiudicate la prima sfida della stagione. "È stato un buon test – dice coach Andrea Carli – utile per proiettarci al meglio alle prossime due partite di Coppa regionale contro Futura e Rainbow. Il tutto per prepararci a dovere all’inizio del campionato di Serie C".

Ilaria Gallione