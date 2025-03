Colombiera-S. Stefano. Derby di alta classifica

Dopo la doppia sosta riprenderà il cammino della Npsg Trading Logistic in trasferta a Firenze. Nel 20° turno di B maschile la squadra di Parisi, stasera alle 19 al ’PalaMattioli’ proverà a superare i toscani con l’intento di migliorare il settimo posto in classifica e bissare il netto successo dell’andata (3-0). In C maschile la Vdm Mulattieri è ospite della capolista Fas Albisola, i rossoblù stasera alle 21 avranno un compito difficile contro una corazzata che con 31 punti all’attivo sta comandando il girone. Trasferta anche per la Pallavolo Futura che si appresterà ad affrontare la 17ª fatica del campionato di Serie C femminile contro l’Admo Lavagna stasera alle 19. Partita molto delicata contro le tigulline in forte crescita. Le ragazze di Garfagnini proveranno a vendicare la sconfitta d’andata. Di buon auspicio è la vittoria delle Under 18 femminile di coach Menconi che proprio a Lavagna hanno staccato il pass per la finale territoriale. Inoltre si festeggia la convocazione della banda Anita Caruso, classe 2010, al raduno della selezione regionale previsto al ’PalaMaragliano’ di Genova Prato. Nella prima giornata della poule promozione di D maschile il Colombiera ospiterà ad Ameglia il Sant’Antonio stasera alle 21. Trasferta invece per la Futura a Imperia stasera alle 21. Al via anche i play-out per la Vdm La Spezia Steel che dovrà fare di tutto per avere la meglio sul Psm Rapallo al ’PalaConti’ oggi alle 15. In D femminile la capolista Rainbow affronta domani alle 19 a Vezzano l’Audax Quinto, settima forza del girone. Il match clou sarà domani alle 20.30 alla palestra di Ameglia dove il Colombiera, vicecapolista, ospiteranno il Santo Stefano determinato ad effettuare il sorpasso in classifica.

Ilaria Gallione