Colpaccio dell’Allianz. Espugnata Civitanova. Quarti al via col botto

Colpo grosso dell’Allianz Milano. In trasferta, in cinque set, i lombardi si impongono contro la Cucine Lube Civitanova. All’Eurosuole Forum va in scena una partita altalenante, con ambo le squadre che faticano in contrattacco e difesa. Sono i lombardi nei primi minuti di gioco a fare la partita. Peccato che a metà parziale si spenga la fiamma e sia la Lube a giocare a braccio più sciolto, procurandosi sei palle set. Con le spalle al muro, grazie agli ingressi di Larizza e Otsuka, l’Allianz neutralizza tutte le occasioni dei cucinieri portandoli ai vantaggi dove sono comunque i padroni di casa a imporsi. La reazione dei lombardi arriva nel secondo parziale, con Piazza che trova la carta vincente lasciando in campo il nipponico. Milano pareggia i conti. La compagine meneghina parte bene nel terzo per poi subire il ritorno dei marchigiani che giocano meglio e si portano sul 2 a 1. Il quarto è forse il più combattuto, gli ospiti vanno in vantaggio per quasi tutto il set, rischiano sul finale, ma alla fine trascinano l’incontro al quinto. La Lube ha due palle match annullate dai meneghini, che alla prima occasione chiudono il match.

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ALLIANZ MILANO: 2 – 3 (29-27; 23-25; 25-18; 23–25; 15-17) Giuliana Lorenzo