Colpaccio dell’Ariete. Batte l’Omac ed è in vetta

Vittoria e primato. Fa festa l’Ariete che raggiunge il vertice nel campionato di serie B2 nazionale femminile. Un primato raggiunto grazie al colpo esterno a Stia nel palazzetto dell’Omac Active, strappato col punteggio di 3-1. Una prestazione sopra le righe per le ragazze di coach Nuti, che hanno saputo reagire dopo un primo set perso ai vantaggi per 30-28. Tre punti che arrivano tra l’altro con l’infermeria piena, visto che oltre alla lungodegente Bertelli e a Piccini, la Pallavolo Prato dalla fine del primo set ha dovuto fare a meno anche di Nesi. Già dalla seconda frazione c’è però la sensazione che la musica possa cambiare. I conti infatti tornano in equilibrio per 22-25 e nel terzo set c’è pure il sorpasso con la vittoria della frazione per 19-25. La resa dei conti c’è comunque nel quarto parziale. Il Pvp scappa 4-1 ma Stia aggancia sul 6 pari. Ancora Prato in fuga 14-18 e di nuovo le aretine che firmano il 19-19. Si va così ai vantaggi. L’equilibrio regge fino al 28 pari, poi l’Ariete cambia passo e chiude frazione e partita 28-30. La rosa della Pallavolo Prato: Fanelli, Nuti, Saletti, Nesi, Mennini, Lichota, Stiaffini, Cecchi, Conticini Mattei, Gerl, Bacco. All. Nuti.