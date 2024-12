Come da tradizione. Un Santo Stefano sui campi da gioco. Viaggio in Campania

L’appuntamento del 26 dicembre è un classico per la pallavolo. Non si va in vacanza, anzi, si sfrutta il periodo delle festività per impinguare il calendario. Quando possibile negli anni scorsi si è cercato di sfruttare un criterio di vicinanza, concetto che però quest’anno non si è potuto applicare per via della cessione del titolo di Santa Croce a Palmi. A Emma Villas è così toccata una lunga trasferta ad Aversa, costringendo Nevot e compagni ad un Natale di viaggio verso la località campana. Il bilancio delle sfide nel giorno di Santo Stefano per il sodalizio biancoblù è di quattro vittorie e tre sconfitte (più due rinvii per Covid); Emma Villas ha avuto la meglio per due volte di Santa Croce, una di Mondovì (quell’anno si giocava di domenica 27 dicembre) e una di Reggio Emilia, mentre ha perso con Santa Croce e nei due campionati di Superlega, prima con Trento e poi con Perugia.