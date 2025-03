Conad: serve un colpo di reni e sperare

Per arrivare alla salvezza c’è un Everest da scalare, ma non è impossibile. La Conad (25) ospita alle 18 Siena (43) nell’ultima giornata di Serie A2 e sa di non essere padrona del proprio destino: l’unica certezza è quella di dover vincere 3-0 o 3-1 per salire a quota 28, per poi sperare che una tra Cantù e Macerata, che occupano attualmente congiuntamente la terzultima piazza a quota 28, non faccia punti.

Retrocedono infatti in A3 le ultime 2 classificate al termine della regular season e, nonostante il 3-0 sul campo del fanalino Palmi, gli uomini di Fanuli sono penultimi: Macerata, capace di fare l’impresa domenica scorsa superando in trasferta il campo della capolista Prata di Pordenone, ha il vantaggio del fattore campo nel match con Ravenna, terza della classe, mentre Cantù gioca un derby tutto lombardo sul campo di Brescia, che è salita al vertice nell’ultimo turno agganciando proprio Prata.

La Conad, agganciando una o entrambe le rivali, sarebbe salva in virtù del numero delle vittorie ottenute: battendo Siena, infatti, arriverebbe a quota 10 successi stagionali, mentre le rivali, perdendo, resterebbero a 9.

"Siamo arrivati con l’acqua alla gola ma non molliamo. E’ stata una regular season complicata, non abbiamo mai trovato quella continuità che ci avrebbe aiutati ad arrivare più tranquilli a fine stagione. Cercheremo di mettere in campo tutto quello che è rimasto nel serbatoio" spiega il centrale Nicholas Sighinolfi.

Prima, tuttavia, di mettersi a fare calcoli o a guardare i risultati avversari, occorre battere Siena, che staziona in sesta posizione in classifica, già certa di un posto nei playoff: non sarà una cosa semplice, visto che i toscani, dopo lo stop del 19 gennaio proprio con Macerata, hanno inanellato una serie di 7 risultati utili consecutivi, che hanno garantito loro l’accesso alla post season. Coach Graziosi schiera il francese Nevot in regia con Nelli opposto, Trillini e Ceban al centro (Rossi è out per infortunio) con Bonami libero, mentre in banda giocano Randazzo e Cattaneo.

Il match d’andata finì 3-1 per gli avversari, con squillo della Conad solo nel terzo set nell’ambito di una prestazione anonima; gli arbitri sono Scotti e Jacobacci.