Conad sfida Ravenna: è la prima di tre finali

Come una finale. La Conad (22) anticipa alle 20,30 la sfida casalinga valida per la terzultima giornata di Serie A2 contro la Consar Ravenna (43), quarta della classe, e ha disperato bisogno di punti: la sconfitta ottenuta 7 giorni fa al Bigi contro Cuneo ha fatto scivolare i giallo-rossi in zona retrocessione, visto che la graduatoria parla di penultimo posto in coabitazione con Aversa e Castellana Grotte, ma in caso di arrivo a 3 gli uomini di Fanuli scenderebbero in A3 per il minor numero di vittorie ottenute.

Le voci. Tra gli atleti più esperti, in casa reggiana, c’è lo schiacciatore Alessandro Preti, che non si tira indietro: "In settimana ci siamo detti che questo non sarà un periodo facile, dovremo affrontare ogni partita come fosse una finale. Abbiamo queste tre partite per riuscire a tirarci fuori da una situazione complicata, dovremo essere bravi a farci valere e a sfruttare le nostre occasioni. Ravenna in questi anni ha dimostrato sempre una grande organizzazione muro-difesa, sono una squadra con la quale non è facile fare il primo cambio palla e questo è quello su cui si è concentrato anche il nostro lavoro in settimana. Li reputo una squadra di giovani di buone prospettive, sicuramente dei loro elementi sentiremo parlare anche nei prossimi anni".

Anche Ernesto Torchia, il libero della Conad, è conscio delle difficoltà: "Ravenna ha buonissimi giocatori in roster, però non viene da un periodo roseo come noi e questa sarà la partita fondamentale per riscattarci. Moralmente la affronteremo come fosse un dentro o fuori, per noi ormai non c’è più nulla da perdere; entreremo in campo come ogni partita fosse l’ultima per portare a casa il risultato".

Il precedente. A far sorridere i padroni di casa c’è il precedente dello scorso anno, quando le due squadre si ritrovarono contro proprio alla terzultima giornata ed il vittorioso 3-2 con cui la Conad domò i romagnoli fu vitale per il raggiungimento del traguardo stagionale. Certo, più che vivere di ricordi ci sarà da concentrarsi sul presente: Ravenna, guidata in panchina dall’ex Bonitta, ha il 2004 Bovolenta - argento continentale con la nazionale maggiore - nel ruolo di opposto, col coetaneo Mancini in palleggio; l’argentino Benavidez e l’altro baby Orioli giocano in banda, Mengozzi e Bartolucci al centro, mentre il libero è l’esperto Goi, due anni a Reggio nel biennio 2010-12. Le dirette rivali non hanno impegni sulla carta agevoli: Pineto, che ha +3 e non può essere considerata fuori dai giochi, ospita la capolista Grottazzolina, mentre Castellana riceve Pordenone; Aversa, infine, gioca a Siena.