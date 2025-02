Consar, a volte ritornano. C’è Vukasinovic, non subito

C’è Cuneo, in attesa dell’arrivo di Vukasinovic. La Consar Ravenna prepara la trasferta di domani a Cuneo aspettando i documenti per poter poi tesserare, appunto, Marko Vukasinovic, schiacciatore montenegrino, globetrotter del volley, già a Ravenna nella sfortunata stagione di Superlega 21-22, quella della retrocessione. Nei piani del club giallorosso, il giocatore avrebbe dovuto già essere agli ordini di coach Valentini, ma un intoppo burocratico ha stoppato l’operazione che, comunque, andrà perfezionata entro la fine della regular season.

In ogni caso, la Consar ha pronta una alternativa di pari livello, in grado di surrogare alla partenza di Ekstrand, avvenuta due settimane fa, e giocarsi le proprie carte nei playoff. Vukasinovic, che a Ravenna riuscì comunque a distinguersi sia in attacco (soprattutto nel gioco veloce, sfruttando la sua elevazione), sia in ricezione, dopo l’esperienza ravennate, ha giocato in Turchia e nei campionati mediorientali del... ‘greggio’, ovvero Emirati Arabi, Qatar e, nelle ultime 2 stagioni, Bahrain. A tenere banco sono tuttavia la sfida di domani a Cuneo e le successive 3, che chiuderanno la regular season. La Consar è attesa da due trasferte di fila in Piemonte e Cantù, poi riceverà la visita di Acicastello nell’ultima gara della stagione al Pala de André (ci si trasferirà al PalaCosta per via dell’Omc) e, infine, di nuovo fuori casa, a Macerata.

"Ci aspettano delle settimane difficili – ha commentato lo schiacciatore Ian Feri – e, allo stesso tempo, molto importanti per la conclusione del girone di ritorno e della regular season. Tutto questo è il preludio ai playoff. Ci stiamo dunque avvicinando alla ‘zona calda’ della stagione. Sono 4 partite tutte molto difficili. Fra l’altro, giocheremo solo una volta in casa. Per quanto ci riguarda, cercheremo di dare il massimo per chiudere al meglio il ritorno. Giocheremo su campi molto complicati e contro squadre che propongono una ottima pallavolo. Dovremo dunque preparaci al meglio". A Cuneo, la Consar – terza della classe, a -2 dalla vetta – troverà un avversario che era stato costruito per un campionato di vertice, ma che si ritrova al 5° posto: "Cuneo – ha proseguito il ventunenne ‘martello’ goriziano – è un campo molto difficile. Ce la vedremo contro una ottima squadra. Fra i loro punti di forza c’è la ricezione. In rosa hanno giocatori di altissimo livello. Dovremo essere brillanti, anche nei minimi dettagli, cercando di gestire al meglio la partita, soprattutto i momenti di difficoltà. Cuneo gioca bene e non potremo permetterci passaggi a vuoto".

Servirà una prova gagliarda, come all’andata, quando la Consar vinse 3-1: "Cuneo è una squadra molto tecnica. Come detto, la loro ricezione è un punto di forza, dunque a noi spetterà il compito di curare la battuta, che sarà perciò molto importante. Dovremo essere aggressivi in quel fondamentale, ma altrettanto lucidi nei frangenti caldi del match. Mi aspetto una partita equilibrata".