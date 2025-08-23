Consar Abbonamenti a prezzi bloccati

Contestualmente all’inizio degli allenamenti, prende il via lunedì 1 settembre anche la campagna abbonamenti della Consar Ravenna (prelazione per i vecchi abbonati fino al 15 settembre). I prezzi sono invariati rispetto alla scorsa stagione e garantiscono l’accesso al Pala de André per le 13 partite casalinghe di regular season del campionato di A2 della stagione 2025-26. ‘Tessere di storia’ è lo slogan scelto dal club ravennate per questa campagna abbonamenti con l’obiettivo di migliorare la soglia delle 349 tessere sottoscritte un anno fa e condividere con quanti più sostenitori sportivi l’orgoglio di rappresentare un pezzo rilevante di storia sportiva cittadina. Non sarà facile tuttavia ripetere un campionato di vertice, e a tratti esaltante, come quello dello scorso anno. Soprattutto all’inizio, si dovrà lavorare sull’amalgama anche se, in fin dei conti, con Russo, Zlatanov, Goi e Canella, i nuovi titolari saranno ‘solo’ 3 (Valchinov, Dimitrov e Bartolucci). Per quanto riguarda i prezzi, gli abbonamenti Vip restano dunque a 250 euro, l’intero gradinata a 160 euro e il ridotto per gli associati al club dei tifosi organizzati Rvs a 135 euro. Un’attenzione particolare è rivolta ai sostenitori più giovani: gli U23 (2003-2013) e gli studenti potranno sottoscrivere l’abbonamento al costo di 100 euro; la categoria young (2014-2019) invece, al prezzo di 50 euro. Previsto poi l’abbonamento per l’accompagnatore carta bianca a 100 euro. Invariati, ma non particolarmente a buon mercato per rapporto alla Superlega di vertice, sono anche i prezzi dei singoli biglietti. La politica del club giallorosso è dunque quella di valorizzare il ‘prodotto’, tenendo conto che il Porto Robur Costa è l’unico club cittadino di serie A negli sport di squadra. Al botteghino, ogni singola partita di campionato costerà 25 euro (tribuna Vip), 16 euro (intero gradinata), 13 euro (ridotto per Rvs), 10 euro (U23, studenti e accompagnatori carta bianca), un euro con posto a scelta, tra quelli non occupati dagli abbonati (young). L’entrata omaggio è prevista per i possessori di carta bianca e per i bimbi fino a 6 anni (2020 e successivi), per i quali non è previsto il posto a sedere. La novità di quest’anno è la collaborazione con il Mercato coperto di Ravenna, che mette a disposizione uno spazio nell’edificio di piazza Costa dove sarà possibile sottoscrivere le tessere nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19.30.