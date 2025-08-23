Consar Abbonamenti a prezzi bloccati
Volley A2 Al via il primo settembre la campagna di rinnovo delle tessere per le 13 partite casalinghe al Pala de Andrè
Contestualmente all’inizio degli allenamenti, prende il via lunedì 1 settembre anche la campagna abbonamenti della Consar Ravenna (prelazione per i vecchi abbonati fino al 15 settembre). I prezzi sono invariati rispetto alla scorsa stagione e garantiscono l’accesso al Pala de André per le 13 partite casalinghe di regular season del campionato di A2 della stagione 2025-26. ‘Tessere di storia’ è lo slogan scelto dal club ravennate per questa campagna abbonamenti con l’obiettivo di migliorare la soglia delle 349 tessere sottoscritte un anno fa e condividere con quanti più sostenitori sportivi l’orgoglio di rappresentare un pezzo rilevante di storia sportiva cittadina. Non sarà facile tuttavia ripetere un campionato di vertice, e a tratti esaltante, come quello dello scorso anno. Soprattutto all’inizio, si dovrà lavorare sull’amalgama anche se, in fin dei conti, con Russo, Zlatanov, Goi e Canella, i nuovi titolari saranno ‘solo’ 3 (Valchinov, Dimitrov e Bartolucci). Per quanto riguarda i prezzi, gli abbonamenti Vip restano dunque a 250 euro, l’intero gradinata a 160 euro e il ridotto per gli associati al club dei tifosi organizzati Rvs a 135 euro. Un’attenzione particolare è rivolta ai sostenitori più giovani: gli U23 (2003-2013) e gli studenti potranno sottoscrivere l’abbonamento al costo di 100 euro; la categoria young (2014-2019) invece, al prezzo di 50 euro. Previsto poi l’abbonamento per l’accompagnatore carta bianca a 100 euro. Invariati, ma non particolarmente a buon mercato per rapporto alla Superlega di vertice, sono anche i prezzi dei singoli biglietti. La politica del club giallorosso è dunque quella di valorizzare il ‘prodotto’, tenendo conto che il Porto Robur Costa è l’unico club cittadino di serie A negli sport di squadra. Al botteghino, ogni singola partita di campionato costerà 25 euro (tribuna Vip), 16 euro (intero gradinata), 13 euro (ridotto per Rvs), 10 euro (U23, studenti e accompagnatori carta bianca), un euro con posto a scelta, tra quelli non occupati dagli abbonati (young). L’entrata omaggio è prevista per i possessori di carta bianca e per i bimbi fino a 6 anni (2020 e successivi), per i quali non è previsto il posto a sedere. La novità di quest’anno è la collaborazione con il Mercato coperto di Ravenna, che mette a disposizione uno spazio nell’edificio di piazza Costa dove sarà possibile sottoscrivere le tessere nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19.30.
