Consar: Bilancio Positivo per i Campionati Giovanili di Volley Maschile

I campionati giovanili di volley maschile della Consar volgono al termine. Con Francesco Mollo, responsabile di un vivaio che conta quasi 300 tesserati, abbiamo fatto un primo resoconto.

Mollo, è un bilancio positivo? "Più che positivo. Il 1° obiettivo era aumentare gli iscritti dei Cas U11 e U12 maschili e femminili. Il 2° era quello di qualificare tutte le nostre squadre alle finali regionali, cosa che non accadeva da parecchi anni".

Quali sono i risultati più prestigiosi? "L’accesso alle finali di Junior League, con un gruppo al 50% sotto età, è stato un bel traguardo. Difenderemo il titolo conquistato l’anno scorso. Ottimi risultati anche per U17, vice campione regionale nonostante l’infortunio a Zlatanov; per l’U15, che si è arresa al Sassuolo; per l’U14, che ha partecipato alla final four di categoria; e per l’U13, che ha conquistato il titolo regionale. Poi la salvezza raggiunta dall’U17 in serie D e dall’accesso ai playoff di serie C dall’U19".

Qualche rimpianto? "Alle finali regionali U19 abbiamo trovato avversari di altissimo livello. Un po’ di amarezza c’è anche per l’U15. Peccato che l’Emilia Romagna, possa portare solo una squadra ai nazionali".

Cos’ha insegnato la stagione 2024-25? "Sempre più giovani arrivano in prima squadra. Questo è un vanto per il club. Assumere l’incarico di dt e responsabile del vivaio dopo Marco Bonitta, che ringrazio ancora per avermi portato a Ravenna, è un onore".

Mollo, lei è in partenza per la Bulgaria, dove sarà impegnato tutta l’estate. Di cosa si tratta? "Allenerò la nazionale B della Bulgaria. Ringrazio Matteo Rossi e la Consar per avermi permesso di accettare".

Prospettive e novità per il 2025-26? "Verranno potenziati e migliorati i progetti nelle scuole e amplieremo gli staff tecnici. La novità più grande sarà rivolta al settore femminile. Oltre ai gruppi di U12 e U13 composti da atlete uscite dai nostri Cas, andremo a coprire anche le categorie U16 e U18. È un passo importante, che la società ha deciso di intraprendere in inseguito alle richieste pervenute del territorio, in linea con la volontà di sviluppare ulteriormente il settore femminile. Nei prossimi giorni ufficializzeremo il progetto. L’intenzione non è quella di competere o togliere spazi e risorse alle altre società, ma coltivare la richiesta di un comprensorio che ha fame di pallavolo".