Consar, buoni segnali. Con Siena è un déjà vu

CONSAR RAVENNA 2EMMA VILAS SIENA 2(25-22, 22-25, 21-25, 25-22)

CONSAR: Russo 4, Canella 8, Valchinov 7, Dimitrov 11, Zlatanov 10, Bartolucci 10, Goi (L); Ciccolella 1, Gottardo 6, Iurlaro, Giacomini, Bertoncello 5, Gabellini. NE: Asoli. All. Valentini.

SIENA: Nelli 14, Randazzo 14, Benavidez 5, Ceban 6, Mastrangelo 4, Bragatto 1, Bini (L); Manavinezhad 6, Piccinelli, Compagnoni 3, Matteini 1, Mignano 1. All. Petrella

La stagione della Consar ricomincia dove era finita la precedente, ossia dalla sfida contro Siena, finalista playoff lo scorso anno che, nel frattempo, ha unito le forze con la vicina Santa Croce. Due su sette le due facce nuove del sestetto con cui parte Valentini sono i bulgari Valchinov e Dimitrov, mentre Russo, Canella, Bartolucci, Zlatanov e Goi sono le conferme. Dall’altra parte, con gli ex Ceban e Benavidez, c’è il capitano è Nelli, castigatore dei ravennati nella semifinale playoff. Proprio Nelli, con battute e contrattacchi, scava il primo vantaggio senese (5-10), ma due ace di Bartolucci e una serie di difese del brillante Goi, trasformate dai compagni, consentono il sorpasso (14-13) e la vittoria del set. Nel secondo e terzo set Siena e Ravenna confermano i sestetti titolari. Gli ospiti hanno maggior continuità in attacco e controllano con una certa sicurezza il punteggio, anche se non mancano giocate combattute e spettacolari. Nel quarto set spazio ai cambi: la Consar si disegna con Iurlaro-Giacomini, Gottardo-Bertoncello, Ciccolella-Canella, sempre con Goi in difesa. Siena mantiene l’assetto titolare e si avvantaggia fino al 13-15, poi inserisce a sua volta le riserve e consente alla linea verde ravennate (per buona parte la Junior League che fu seconda lo scorso anno) di rimontare e chiudere con Gottardo. Soddisfatto Valentini: "C’è tantissimo lavoro da fare, anche con le motivazioni: occorre credere al difficile obiettivo di conquistare i playoff".

Marco Ortolani