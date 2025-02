Consar Coach Valentini guarda lontano: "Passi in avanti rispetto al ko con Aversa"

Perdere, ma non essere affranti. A quattro giorni dal ko 3-1 nello scontro diretto di Brescia, la Consar Ravenna ha mostrato di aver gestito in maniera ‘matura’ la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con Aversa. In concreto, il risultato di domenica scorsa ha fatto scivolare i giallorossi al 3° posto in classifica, a -2 da Prata e a -3 dalla nuova capolista, appunto Brescia. Ma ha anche fatto prendere coscienza che il livello di gioco è tornato ad essere quello dei giorni migliori, cioè quello del ‘filotto’ di 10 vittorie consecutive.

"In effetti – ha confermato coach Valentini – abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alla partita contro Aversa e, per questo motivo, sono molto contento. Un po’ meno contento lo sono per il risultato, però, devo essere sincero, mi è piaciuto l’approccio e tutto quello che hanno messo in campo i ragazzi". Così come all’andata, il 4° set perso ai vantaggi, ha impedito alla formazione ravennate di muovere la classifica, rimescolando le gerarchie in vetta. Il tecnico vibonese ha analizzato in maniera lucida lo stato dell’arte in casa Consar: "Veniamo da un momento un po’ così, diciamo di difficoltà, però la squadra ha dimostrato di essere volitiva e di mettercela tutta. Nonostante il ko, l’ultima gara la considero una iniezione di fiducia, che ci potrà aiutare ad affrontare al meglio il lavoro in palestra. Inoltre, prestazioni come quella di Brescia sono un tassello in più nella casella dell’esperienza per tanti dei componenti della rosa, che non sono ancora del tutto abituati al livello agonistico di questi scontri. Noi continuiamo con la giusta determinazione, pronti a colmare quella distanza che ci manca. Del resto, il lavoro serve proprio per questo. Dovremo essere bravi a mantenere la rotta e ad essere più attenti in determinate situazioni, che, effettivamente, un po’ stiamo pagando".

Fra gli aspetti confortanti c’è il contributo della panchina, misurato concretamente nei 3 punti di Bertoncello e nel muro di Grottoli: "A disposizione – ha aggiunto Valentini – ho 12 giocatori che ce la mettono davvero tutta. Molti di loro sono alla prima esperienza in questa categoria, ma dimostrano grande attaccamento e attitudine al lavoro. Sono molto contento per gli ingressi di Bertoncello e Grottoli, bravissimo nel secondo set a muro". Ora la Consar – due punti racimolati nelle ultime tre uscite – si prepara per il match casalingo di domenica, alle 18, contro Pineto, ottava della classe, e dunque in corsa per conquistare un posto nella griglia playoff. All’andata, la formazione guidata in panchina dall’ex palleggiatore giallorosso Simone Di Tommaso, e in campo dall’ex centrale Zamagni, vinse 3-0, infliggendo alla Consar la prima sconfitta esterna dopo 4 vittorie consecutive in trasferta.