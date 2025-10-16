Consar, debutto in vista. C’è subito Porto Viro

È ormai cominciato il conto alla rovescia. La Consar Ravenna debutta domenica nel 4° campionato consecutivo di A2. L’appuntamento è subito di quelli tosti, perché, al Pala de André (fischio d’inizio alle 18), arriva Porto Viro, ovvero una delle candidate al ruolo di outsider, in grado di competere coi giallorossi per l’obiettivo dei playoff, ovvero uno dei primi 8 posti della regular season.

Coach Valentini è alle prese con qualche problema di formazione. L’opposto bulgaro Dimitrov è infatti in forse per la gara di domenica. Il principale terminale offensivo della squadra ravennate lamenta un problema alla spalla, che lo ha costretto al forfait nell’ultimo test amichevole disputato (e vinto 3-0) sabato scorso contro San Giustino di A3. In quel contesto, il tecnico della Consar ha provato un paio di possibili soluzioni. La prima è quella che prevede l’inserimento nello starting six, di Giacomini, ovvero il vice di ruolo, uno dei volti nuovi del roster, prelavato dai piacentini dell’Ongina di serie B.

La seconda opzione prevede invece lo spostamento di Valchinov da schiacciatore a opposto, e l’inserimento di Gottardo in banda, in diagonale con Zlatanov. Servirà comunque un artifizio per surrogare l’eventuale assenza di Dimitrov. Il precampionato della Consar è stato tutto sommato positivo.

Il sestetto di coach Valentini ha ‘pareggiato’ 2-2 le prime sfide contro Siena e Fano, poi ha sconfitto 3-1 Porto Viro (tutti avversari anche nel campionato di A2), prima di superare – come detto – anche San Giustino di A3. Il principale compito di coach Valentini è stato quello di costruire la giusta chimica, in un sestetto che, sulla carta, prevede 4 conferme (il regista Russo, lo schiacciatore Zlatanov, il centrale Canella e il libero Goi) e 3 volti nuovi, come quelli del centrale Bartolucci (in realtà un ritorno dopo la stagione ad Acicastello), dello schiacciatore Valchinov e dell’opposto Dimitrov.

Siena, Taranto (retrocessa dalla Superlega), Aversa e Brescia degli ex Mancini e Cavuto, sono le squadre più accreditate. Prata di Pordenone, Porto Viro, Macerata e Fano stanno, nell’ordine, un gradino sotto. Ravenna dovrà essere abile ad inserirsi fra queste pretendenti per aspirare ad un posto nei playoff.