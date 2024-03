Consar "Dopo quattro ko, ci gira la testa"

Il 4° tiebreak consecutivo, perso. La Consar Ravenna è tornata da Pordenone con l’ennesima impresa sfumata sul più bello. Brucia ancor di più, perché, dopo aver rimontato da 0-2 contro Prata, i giallorossi hanno avuto 3 match ball a disposizione, incassando un parziale di 0-5 dal 14-11 al 14-16 finale. Anche contro Siena (8-3 al cambio di campo) era successa una cosa simile. Il bicchiere mezzo pieno racconta comunque di un classifica che ha continuato a muoversi. La Consar ha dunque mantenuto la quarta posizione solitaria e, con essa, la pole position nella griglia dei playoff, a 3 giornate dalla fine della regular season. Ad analizzare il ko esterno contro i friulani è stato Felipe Benavidez: "Dobbiamo cambiare i dettagli che, alla fine, sono quelli che fanno la differenza, ovvero quelli che ti fanno vincere o perdere. L’importante, tuttavia, è averla recuperata da 0-2. Non abbiamo mollato, giocando, a mio avviso, una grande partita nel 3° e nel 4° set. Poi nel 5°, eravamo in vantaggio...". Un vantaggio sfumato sul turno di battuta del regista di casa Alberini: "Noi – ha proseguito il ventisettenne schiacciatore argentino – abbiamo un giocatore molto forte come Bovolenta, nel quale riponiamo tanta fiducia, perché è uno di quelli che ci ha portati dove siamo adesso. Ha commesso un errore, ma non sposta il giudizio, né il peso del suo contributo. Siamo contenti della partita che abbiamo fatto. Adesso ci tocca lavorare bene per arrivare in forma ai playoff". Dopo i 4 tiebreak persi contro Siena, Aversa, Grottazzolina e Prata, la Consar è attesa ora da 3 sfide abbordabili contro Reggio Emilia (sabato in trasferta alle 20.30), Castellana Grotte e Pineto, tutte formazioni che lottano per non retrocedere: "Nelle prossime partite ci dobbiamo mettere in testa di spingere al 100 per cento per tornare alla vittoria e per tornare a prendere i 3 punti. Questo ci consentirà di arrivare ai playoff con fiducia. Sappiamo che saranno partite come quella contro Prata, molto intense, nelle quali giocheremo probabilmente altri tiebreak. L’importante è non mollare mai. Va bene anche prendere qualche punto anche quando perdi. Non è la nostra filosofia, perché noi vogliamo vincere sempre, ma dobbiamo prendere anche quella parte positiva che ci concede la sconfitta. Dopo 4 ko, la testa comincia a girare un po’, ma dobbiamo essere convinti che si può uscire da questa situazione a partite dal match contro Reggio Emilia". Benavidez, arrivato a fine novembre da Pineto, ha poi fatto un primo bilancio della propria esperienza ravennate: "Sono veramente troppo contento di questa scelta. Sono arrivato in una squadra di grandi persone".